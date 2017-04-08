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На границе стоят более полутысячи грузовиков

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  • 8.04.2017, 11:57
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Более 550 грузовиков ожидают выезда из Беларуси.

Эта информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета.

В очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" находится 220 фур, в "Бенякони" - 49 грузовых авто, в "Котловке" - 60, в "Привалке" - 82 автомобиля. Выезда в Латвию в "Григоровщине" ожидают 80 грузовиков, в "Урбанах" - 50. На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" выезда ожидают 15 фур.


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