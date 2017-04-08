Иванка Трамп: Горжусь отцом 3 8.04.2017, 12:18

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Иванка Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа заявила, что гордится отцом из-за его решения о нанесении авиаудара по аэродрому правительственных войск в Сирии.

Об этом она написала в Twitter.

"Времена, в которые мы живем, требуют сложных решений. Я горжусь отцом за то, что он отказался принять эти ужасающие преступления против человечества", – отметила она.

До этого, 5 апреля, Иванка Трамп прокомментировала применение правительственными сирийскими войсками химического оружия в провинции Идлиб в ходе атаки 4 апреля. Она написала, что "убита горем и возмущена".

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. В Пентагоне уточнили, что российские войска были уведомлены об ударе. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.