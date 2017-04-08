В Ингушетии расстреляли полицейский патруль 8.04.2017, 12:23

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В Ингушетии в ночь на субботу неизвестные обстреляли патрульную машину с полицейскими.

Двое полицейских погибли: один скончался на месте, другой - в больнице.

ЧП произошло в Маголбек недалеко от городского рынка.

Данные о деталях инцидента расходятся. ТАСС сообщает, что нападавший был один, он стрелял из автоматического оружия по находившимся в машине полицейским. Собеседник "Интерфакса" заявил, что огонь велся с двух сторон, то есть нападение было организовано группой.

Первоначально сообщалось о том, что погиб один сотрудник полиции, а его коллегу госпитализировали с ранениями. Однако медикам не удалось спасти его жизнь.

В Ингушетии объявили план "Перехват" для задержания подозреваемых.