В Ингушетии расстреляли полицейский патруль
- 8.04.2017, 12:23
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В Ингушетии в ночь на субботу неизвестные обстреляли патрульную машину с полицейскими.
Двое полицейских погибли: один скончался на месте, другой - в больнице.
ЧП произошло в Маголбек недалеко от городского рынка.
Данные о деталях инцидента расходятся. ТАСС сообщает, что нападавший был один, он стрелял из автоматического оружия по находившимся в машине полицейским. Собеседник "Интерфакса" заявил, что огонь велся с двух сторон, то есть нападение было организовано группой.
Первоначально сообщалось о том, что погиб один сотрудник полиции, а его коллегу госпитализировали с ранениями. Однако медикам не удалось спасти его жизнь.
В Ингушетии объявили план "Перехват" для задержания подозреваемых.