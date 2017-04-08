Николай Дедок: Бодрость духа - на должном уровне 2 8.04.2017, 12:30

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Николай Дедок

Вышел на свободу бывший политзаключенный Николай Дедок.

«Здаровенька, сябры! Я опять с вами! Освободился сегодня. Спасибо всем, кто поддерживал и беспокоился. Сам в норме, здоровье в порядке, бодрость духа - на должном уровне. Вечеринка продолжается», - поприветствовал активист единомышленников в Фейсбуке.

25 марта Николай Дедок во время задержания был избит и с травмой головы попал в больницу, где его охраняли милиционеры. 29 марта перед выпиской ему вручили протокол об участии в несанкционированной акции и из больницы повезли в суд.

В тот же день в суде Партизанского района Минска состоялся последний процесс по делу участников Дня Воли. Судья Невмержицкий осудил бывшего политзаключенного на 10 суток административного ареста.

На суде Дедок вины не признал и заявил, что имеет право на выражение своих взглядов во время мирного собрания.

Наблюдатели за процессом отметили, что в назначенный судом срок не вошли 4 дня, которые Николай Дедок пробыл фактически под стражей в больнице.