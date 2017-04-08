В Киеве активисты заблокировали здание «Россотрудничества» 5 8.04.2017, 12:42

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Фото: facebook.com

Активисты «Национального корпуса» сорвали проведение диктанта по русскому языку в Киеве.

8 апреля активисты партии "Национальный корпус" заблокировали вход в Российский центр науки и культуры в Киеве, где должна была пройти акция "Тотальный диктант" по русскому языку, сказала пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Украине Светлана Волыненко агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Волыненко, возле здания расположилось 40-50 человек, на территорию центра их не пустила охрана. Она добавила, что активисты набросили цепь на ворота и заблокировали проход мусорными баками.

Пресс-секретарь рассказала, что в здании должна была состояться международная акция "Тотальный диктант" – традиционный ежегодный диктант по русскому языку, который в 2017 году проходит в 72 странах мира.

На сайте центра сегодня появилось сообщение, что "Тотального диктанта" в Киеве не будет. Подробности не сообщаются.

В пресс-службе "Национального корпуса" подтвердили в Facebook, что члены партии заблокировали вход в здание и сорвали акцию.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

"Центр враждебной культуры в Украине, некое "представительство Россотрудничества" инициировало съезд, на котором утром 8 апреля российские общины должны были писать "тотальный диктант". А вот к самому написанию были привлечены представители "банановых республик Л/ДНР", после чего их должны были также признать "культурными". Активисты "Национального корпуса" (Киев) пришли под здание на улице Борисоглебской, где их уже ждали правоохранители, чтобы сорвать это мероприятие, что и получилось успешно!" – говорится в сообщении.