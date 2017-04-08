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Сотрудники ГАИ гонялись по Минску за мотоциклистом

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  • 8.04.2017, 13:16
Фото: onliner.by

Мотоциклист врезался в разделительное ограждение, уходя от погони ГАИ.

Об этом БелТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Советского района Мария Ярмолинская.

Инспекторы ГАИ Советского района дежурили 7 апреля на ул.Якуба Коласа. Около 19.30 их внимание привлек мотоцикл "Кавасаки" без регистрационного знака.

"Они включили на машине проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали у мотоциклиста остановиться. Но он лишь ускорился, направляясь в сторону ул.Некрасова. Молодой человек 1993 года рождения потом пояснил, что увидел наряд ГАИ, испугался, что у него нет соответствующей категории, и решил удрать", - сказала Мария Ярмолинская.

Увидев впереди затор, мотоциклист захотел развернуться, выехал на трамвайные пути и не справился с управлением, столкнувшись в итоге с разделительным ограждением.

Молодой человек упал, после чего был задержан госавтоинспекторами. На него составлено 5 административных протоколов, в том числе за отсутствие прав на управление мотоциклом, за ДТП, проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, не было документов на мотоцикл.

"Всего этот мотоциклист с 2011 года 32 раза привлекался к административной ответственности по линии ГАИ - за превышение скорости, непропуск пешеходов и другие нарушения", - отметила Мария Ярмолинская.


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