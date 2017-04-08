Якуб Колас «породнился» с Луизой Бойд в Пинковичах 8.04.2017, 13:29

Фото: «Вечерний Брест»

Памятный знак оплатило Посольство США.

В деревне Пинковичи Пинского района во дворе литературно-краеведческого музея Якуба Коласа открыт памятный знак в честь американской путешественницы Луизы Арнер Бойд, посетившей Пинское Полесье в 1934 году в ходе многодневной поездки по восточной окраине тогдашней Польши, пишет «Вечерний Брест».

Своими впечатлениями о Полесье она поделилась в журнале «Географический обзор» за июль 1936 года, а результатом экспедиции явилось издание в 1937 году в Нью-Йорке фотоальбома «Польская провинция».

Фото: «Вечерний Брест»

Памятный знак установлен на средства Посольства США в Беларуси. На лицевой стороне водруженного на невысокий постамент шестигранника выбиты названия населенных пунктов Пинского района, где 83 года назад побывала американка-географ, и памятные надписи на белорусском и английском языках.