Валерий Щукин: Нашли бы уже хотя бы в себе силы не врать 9 8.04.2017, 13:41

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Правозащитник возмущен враньем секретаря Совета безопасности.

75-летний Валерий Щукин после задержания и избиения милицией 25 марта провел в Военном госпитале 13 суток.

- 7 апреля меня выписали из больницы, а вообще я там провел 13 суток. Почти как административное наказание. С той лишь разницей, что находился в больничной палате и проходил определенный курс лечения и обследования, - рассказал правозащитник «Радыё Рацыя».

- Как сейчас себя чувствуете?

- Средне. Как известно, в больницу я попал после 25 марта, когда мирно стоял в Минске на площади Калинина. Ко мне подбежали ОМОНовцы, потащили по асфальту в автобус. Ушиблены нога, рука... Из райотдела и попал в госпиталь.

- Секретарь Совета безопасности Станислав Зась заявил, что на День Воли ни один милиционер в Минске не достал дубинки. Он в этом якобы убедился, когда просмотрел видео и фотографии, которые ему предоставили...

- Видимо, ему не те фотографии и видео дали посмотреть. Если что, то я ему могу прислать фото своей ноги - на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки. Правда, теперь следов уже почти не осталось, но я, как знал, и сохранил фотографию ушибленной ноги специально для истории. Поэтому плохо, если избивают, но еще хуже, когда прямо в лицо тебе плюют, а затем говорят, что это - божья роса. Нашли бы уже хотя бы в себе силы не врать. Зачем это? Должны же у офицеров быть какие-то нормы чести и порядочности.