105-летний британец прокатался на американских горках 8.04.2017, 14:08

Фото: twitter

Британский пенсионер побил мировой рекорд.

В парке аттракционов Страна фламинго в британском графстве Йоркшир 105-летний Джек Рейнолдс прокатился на американских горках.

Видеозапись с пенсионером и его спутниками опубликовали на странице телеканала ITV News Tyne Tees в Twitter в четверг, 6 апреля, пишет Lenta.ru.

Рейнолдс побил мировой рекорд, как самый пожилой человек, который сел на аттракцион.