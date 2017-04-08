105-летний британец прокатался на американских горках
- 8.04.2017, 14:08
Британский пенсионер побил мировой рекорд.
В парке аттракционов Страна фламинго в британском графстве Йоркшир 105-летний Джек Рейнолдс прокатился на американских горках.
Видеозапись с пенсионером и его спутниками опубликовали на странице телеканала ITV News Tyne Tees в Twitter в четверг, 6 апреля, пишет Lenta.ru.
Рейнолдс побил мировой рекорд, как самый пожилой человек, который сел на аттракцион.
Happy 105th Birthday Jack Reynolds - congratulations on becoming the oldest person to ride a rollercoaster! 🎉 @GWR https://t.co/qK8Y94i5Pj pic.twitter.com/2yMjugQKb9— ITV News Tyne Tees (@itvtynetees) 6 апреля 2017 г.