Николай Статкевич: Диктатор неизбежно проиграет 1 8.04.2017, 14:38

Фото: svaboda.org

Итоги кампании «Власть — народу!» оцениваются как позитивные.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Вчера в Минске собиралась Рада Белорусского Национального Конгресса. Подвели итоги очередного этапа кампании «Власть - народу!» и рассмотрели дальнейшие действия. Результаты оцениваем, как позитивные. Если сравнивать электоральные, международные и экономические потенциалы власти и сторонников перемен, то за последние месяцы баланс явно изменился в пользу сил свободы. За такой результат активная часть общества заплатила арестами и штрафам против сотен лучших сынов и дочерей нашей страны.

Также из 20-ти членов Рады БНК и пяти наших региональных представителей, преследование было применено против 17-ти человек. Против 12-ти из них - заключение. До сих пор наш минский представитель Сергей Кунцевич находится в СИЗО КГБ по грубо сфабрикованному обвинению.

К сожалению, свобода и право на достойную жизнь еще ни одному народу не давались даром. За них придется платить. Но, как сказал сразу после освобождения из-под ареста наш товарищ Евгений Афнагель, когда одна из сторон конфликта тратит на него в миллион раз больше ресурсов, чем соперник, она неизбежно проиграет.