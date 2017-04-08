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Независимый еженедельник «Новы час» появился в киосках

  • 8.04.2017, 14:55
Фото: nn.by

С 8 апреля в киосках «Белсоюзпечати» можно приобрести независимую газету «Новы час».

Пока это касается Минска и Минской области. Также есть возможность оформить подписку на второе полугодие.

Вот что по этому поводу рассказала пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов редактор издания Оксана Колб:

«Все номера теперь особые, ведь мы рассказываем о бурных событиях, происходящих в стране. В этом номере есть интересный материал - начало серии статей о репрессированных людях, которых никто таковыми не считал. Этих людей высылали без срока, обычно за экономические преступления. Опираемся на архивные данные, нигде об этом еще не писали. Я благодарна читателям, которые поддерживали нас все эти годы, и надеюсь, что они останутся с нами».

На этой неделе вернулись в киоски «Газета Слонимская», «Новое Время», «Intex-press» и «Борисовские новости».

Большинство упомянутых изданий, а также «Свободные новости плюс» и «Свободное Глубокое» находятся на этапе согласования для включения в подписной каталог «Белпочты» на второе полугодие.

Напомним, за годы правления Лукашенко в Беларуси были закрыты сотни независимых печатных изданий. Оставшиеся газеты вынуждены существовать в тяжелых условиях цензуры и давления.


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