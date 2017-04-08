Портников: Россия может превратиться в огромную Сирию в снегах 2 8.04.2017, 15:00

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Обнищание россиян ведет к дестабилизации страны по сирийскому образцу.

Россия исчерпала экономический ресурс, заложенный при СССР, и вступила в полосу турбулентности, ведущую к распаду. Об этом в материале для американского издания 7days.us написал политический обозреватель Виталий Портников.

По его мнению, нынешние антикоррупционные протесты в России – прямое следствие окончания негласного социального контракта между властями и гражданами.

"Для каждой из категорий протестующих это окончание имеет свои последствия. Тот, кто постарше, лишается возможности двигаться дальше по служебной лестнице, получать больший доход, содержать семью. Молодежь убеждается в отсутствии социальных лифтов и перспектив, и отсутствии денег у родителей-"терпил". Эти категории населения, которые в условиях наличия денег были бы верным электоратом авторитарных правителей, встречаются на протесте со сторонниками демократического европейского развития страны и утраты Россией имперского статуса. В обычных условиях эта категория россиян находится в очевидном меньшинстве, но сейчас она удачно дополняет собой сообщество недовольных, является теми питательными дрожжами, которые не дадут угаснуть огню бунта", – полагает Портников.

Авторитарная власть отреагирует на протесты единственно возможным для себя способом – разгонами и репрессиями, отметил автор.

"Такие методы могут быть эффективны только тогда, когда есть деньги. А так – мы будем иметь распрямляющуюся спираль. Социальная ситуация будет ухудшаться, протест – нарастать, репрессии – усиливаться, а с усилением репрессий и ухудшением социального положения будет увеличиваться ненависть населения к властям и готовность идти на все ради их свержения и наказания главарей режима. Созреют все условия для краха режимов по образцу "арабской весны" и (или) гражданской войны. Россия, которая сейчас активно участвует в дестабилизации ситуации в Сирии, может и сама превратиться в огромную Сирию в снегах, – но с ядерным оружием", – написал обозреватель.

Внутренние противоречия будут настолько велики, что Запад окажется не в состоянии предотвратить распад России, убежден Портников.

"Смешно говорить о повсеместном крахе или повсеместной гражданской войне. Понятно, что события будут развиваться в зависимости от региона. Где-то центральной власти удастся удержать позиции, где-то усилится роль региональных властей, где-то регионы заявят о себе как о полноценных государствах – возможно, не отказываясь напрямую от России. Собственно, уже сейчас есть российские республики, которые по факту функционируют как совершенно самостоятельные государственные машины – в качестве примера приведу Чечню, Татарстан или Туву, последнюю (до Крыма) аннексированную Россией территорию", – написал он.

"Сейчас контуры этого неизбежного развала – как и его хронологию – совершенно невозможно предугадать, как совершенно невозможно предугадать будущие границы России и саму модель управления этой страной или странами. Однако совершенно очевидно и не требует дискуссии то, что разрыв социального контракта власти и населения в российских условиях всегда приводит к бунту и краху государства", – добавил журналист.