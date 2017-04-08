Как грузины обогнали нас на пути в Европу 5 Павел Росс, «Солидарность»

8.04.2017, 15:20

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А ведь когда-то Беларусь была «первой в очереди».

Если бы пару десятков лет назад кто-то задал вопрос, какую из стран можно считать более европейской – Беларусь или Грузию, – скорее всего, он бы услышал в ответ смех.

В начале 2000-х целая пропасть лежала между Грузией и всем, что можно назвать европейским. Катастрофическая бедность, проникающая во все сферы жизни коррупция, высокая преступность во главе с пресловутыми ворами в законе, а спустя несколько лет к этому добавилась еще и война. Все это делало европейские перспективы этой маленькой страны почти несбыточными.

Белорусы же, даже сразу после распада Советского Союза, казались «почти европейцами». Да, с совковыми привычками и провинциальным менталитетом, но европейцами – образованными и законопослушными. В стране была относительно развитая инфраструктура и промышленность. Некоторые эксперты даже не стеснялись говорить о том, что, мол, белорусы – первые в очереди на вступление в Евросоюз, конечно, после стран Балтии.

Сейчас, спустя годы, какую картину мы видим?

Грузию по-прежнему трудно назвать богатой (по европейским меркам) страной, однако средние зарплаты там давно достигли, а в 2016 году даже превысили, уровень белорусских. Согласно официальной статистике за 2016 год, средняя брутто зарплата (то есть, до уплаты налогов) в Грузии составляет около 420 долларов.

Грузинская экономика уверенно растет, опережая по темпам большинство стран Европы – несмотря на «кризис во всем мире», на который любят кивать белорусские чиновники. К примеру, ВВП этой страны вырос на 6,8% по итогам 2016 года (для сравнения: экономика Беларуси за прошлый год упала на 2,6%, а за январь еще на 1%).

Кроме того, со второй половины 2016 года действует зона свободной торговли Грузии с Евросоюзом, согласно которой местные предприятия могут поставлять продукцию на европейские рынки по упрощенной схеме. И не менее важное: качественные немецкие и итальянские продукты и лекарства без космических наценок продаются в грузинских магазинах и аптеках.

Наконец, недавнее событие – с 28 марта граждане Грузии получили право на безвизовый въезд в Европу. С этого момента местным жителям больше не придется стоять в очередях в посольства, чтобы получить нужный штамп, и тратить лишние деньги в виде консульского сбора.

Понятно, что все это не ставит Грузию в один ряд с развитыми европейскими странами – у нее остается множество нерешенных проблем, таких как, к примеру, высокая безработица и разруха в малых городах. Беларусь, в свою очередь, также не перестала быть близкой к европейским странам.

Тем не менее, заметный прогресс когда-то очень бедной, но целеустремленной страны показывает, сколько возможностей мы упустили и продолжаем упускать.

Павел Росс, «Солидарность»