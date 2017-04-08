Вадим Жеромский: Надеемся на лучшее 1 8.04.2017, 15:28

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Фото: spring96.org

Активист Вадим Жеромский рассказал, почему появилось и чем может закончиться дело Вячеслава Косинерова.

Напомним, что на днях правозащитники признали политзаключенным Вячеслава Косинерова, арестованного за перформанс. 28 марта стало известно, что активисту Косинерову, который отбывал 15-суточный административный арест за участие в демонстрации 17 февраля в Минске, предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство). Обвиняемый взят под стражу и переведен в СИЗО, где содержится по сей день.

Поводом для уголовного преследования стала проведенная им 12 марта возле здания МВД в столице акция-перформанс. Она выразилась в том, что активист накинул петлю на статую полицейского-городового времен Российской империи, установленную по заказу министра внутренних дел у здания МВД во время празднования столетия белорусской милиции в феврале этого года.

Таким образом активист выразил свой публичный протест против милицейского произвола и преследований активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста.

Вадим Жеромский, который ранее вместе с Косинеровым был фигурантом уголовного «дела граффитистов», говорит, что новое дело довольно предвзятое.

- Дело - это полная чушь, потому что нет никакого состава преступления в действиях Вячеслава. Максимум, что могли предъявить, это хулиганство. Можно было его привлечь от административной ответственности, потому что там же вообще никакого реального ущерба памятнику не причинено. Но силовики в течение последних двух лет «имели зуб» на Вячеслава Косинерова, а потому, как говорят, свой шанс не упустили. Я знаю, что милиционеры даже не скрывали радости, когда его задерживали и говорили: «Наконец-то мы надели на тебя наручники», - рассказал активист «Радыё Рацыя».

- Какие ваши прогнозы по этому делу?

- Возможно, уже в конце этого месяца состоится суд, хотя не думаю, что дадут реальный срок. Могут поиздеваться над человеком, пока он будет в изоляторе, а после дать какой-либо штраф. По крайней мере, мы на это надеемся.

- Правозащитники признали Касинерава политзаключенным. Этот статус чем-то может ему помочь?

- Здесь нужно смотреть на то, какие дальнейшие планы у белорусских властей на отношения с Европой. Если им нужен новый политический заложник, то никакие статусы не спасут. Но, если официальный Минск продолжит игру в либерализацию с Западом, то, как уже говорил, срок Вячеслав не получит. По моему мнению, здесь все более прозаично - месть Косинерову со стороны силовиков. Не сомневаюсь, что его хорошо «обработают» за это время. Тем более, к анархистам со стороны власти сейчас повышенная «любовь». Пропагандистские фильмы о белорусских анархистах, избиения в троллейбусе, дело Косинерова... Все это звенья одной цепи.