закрыть
8 апреля 2017, суббота, 18:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики: Завтра ожидается до +15 градусов

  • 8.04.2017, 15:47
  • 5,013

В воскресенье будет преимущественно без осадков.

В воскресенье, 9 апреля, ночью и утром в некоторых районах Беларуси ожидается туман, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь).

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется от минус 3 до плюс 3, днем будет от 7 тепла по северу до плюс 15 по юго-западу.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата