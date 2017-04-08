Синоптики: Завтра ожидается до +15 градусов 8.04.2017, 15:47

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В воскресенье будет преимущественно без осадков.

В воскресенье, 9 апреля, ночью и утром в некоторых районах Беларуси ожидается туман, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь).

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется от минус 3 до плюс 3, днем будет от 7 тепла по северу до плюс 15 по юго-западу.