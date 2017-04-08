В помощь героям Дня Воли уже собрано $42 тысячи 2 8.04.2017, 16:01

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Фото: svaboda.org

Кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли продолжается.

По состоянию на 8 апреля уже собрано 42 тысячи долларов. Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.

«42 - это сумма собранной нами помощи для репрессированных и она постоянно растет. Помимо сбора, полным ходом идет и передача сумм для помощи репрессированным - на данный момент самая большая статья расходов это адвокаты для арестованных по уголовному делу о «массовых беспорядках». Количество фигурантов дела увеличивается, в связи с чем растут и суммы расходов», - написали координаторы.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.