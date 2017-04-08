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США дают русским опомниться и уйти из Сирии

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  • Карина Орлова, «Эхо Москвы»
  • 8.04.2017, 16:13
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Путин сдаст Асада, как только сможет выменять на жирный кусок.

На асадовской военной базе, которую вчера бомбил Пентагон, были русские.

Но! Вчера же Пентагон вел переговоры с Россией и подробно сообщил, когда будут нанесены удары. Сделано это было с тем, чтобы русские смогли покинуть базу, потому что целью Трампа были виновные во вчерашней химической атаке, по крайней мере, непосредственные виновные, то есть правительство Асада.

Но! Только что Тилерсон обвинил Россию в невыполнении договора по химическому разоружению Асада. Которое Путин, кстати, сам и предложил в 2013 году.

Так что вот. Пока США дают опомниться русским и уйти из Сирии. Но предупреждают, что времени не так уж много. И в химической атаке Россия виновата тоже, по меньшей мере, косвенно.

И вот что получается. Пока был Обама, Кремль громко тявкал всеми своими уродливыми головами, задирая большого и сильного и умного соседа — вражескую Америку. Враг был достаточно сильный, чтобы бросить на борьбу с ним все силы — зарплаты врачей, пенсии, образование и т.д., и стоял на слишком высокой ступени развития, чтобы снисходительно взирать на взбесившуюся Россию и быть потому безопасным.

Но вот пришел Трамп, и Кремль тоже радовался, предвкушая скорый конец мировому правопорядку (то есть мироустройству, основанному на законе).

Но оказалось, что от соседа по планете отвалилось одно качество и осталось только «большой и сильный».

Который взял и бомбанул по Асаду, сбросив 50 томагавков на правительственные военные базы Сирии после устроенной Асадом химической атаки против собственных граждан.

В общем, пока кроме немедленного заявления Марии Захаровой о том, что бомбы Трампа по Сирии — фейк, другого выхода для России я не вижу.

Ну а о том, что Путин сдаст Асада, как только сможет выменять на жирный кусок, я писала еще, как только он, Путин, в Сирию пришел.

Только пусть Мария Захарова потом объяснит, почему Асад — плохой, и за что в Сирии погибли русские солдаты. И за что погибли от взрыва бомбы пассажиры Когалым авиа, летевшие из Египта в Петербург.

Карина Орлова, «Эхо Москвы»


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