США дают русским опомниться и уйти из Сирии

США дают русским опомниться и уйти из Сирии9
- Карина Орлова, «Эхо Москвы»
- 8.04.2017, 16:13
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Путин сдаст Асада, как только сможет выменять на жирный кусок.
На асадовской военной базе, которую вчера бомбил Пентагон, были русские.
Но! Вчера же Пентагон вел переговоры с Россией и подробно сообщил, когда будут нанесены удары. Сделано это было с тем, чтобы русские смогли покинуть базу, потому что целью Трампа были виновные во вчерашней химической атаке, по крайней мере, непосредственные виновные, то есть правительство Асада.
Но! Только что Тилерсон обвинил Россию в невыполнении договора по химическому разоружению Асада. Которое Путин, кстати, сам и предложил в 2013 году.
Так что вот. Пока США дают опомниться русским и уйти из Сирии. Но предупреждают, что времени не так уж много. И в химической атаке Россия виновата тоже, по меньшей мере, косвенно.
И вот что получается. Пока был Обама, Кремль громко тявкал всеми своими уродливыми головами, задирая большого и сильного и умного соседа — вражескую Америку. Враг был достаточно сильный, чтобы бросить на борьбу с ним все силы — зарплаты врачей, пенсии, образование и т.д., и стоял на слишком высокой ступени развития, чтобы снисходительно взирать на взбесившуюся Россию и быть потому безопасным.
Но вот пришел Трамп, и Кремль тоже радовался, предвкушая скорый конец мировому правопорядку (то есть мироустройству, основанному на законе).
Но оказалось, что от соседа по планете отвалилось одно качество и осталось только «большой и сильный».
Который взял и бомбанул по Асаду, сбросив 50 томагавков на правительственные военные базы Сирии после устроенной Асадом химической атаки против собственных граждан.
В общем, пока кроме немедленного заявления Марии Захаровой о том, что бомбы Трампа по Сирии — фейк, другого выхода для России я не вижу.
Ну а о том, что Путин сдаст Асада, как только сможет выменять на жирный кусок, я писала еще, как только он, Путин, в Сирию пришел.
Только пусть Мария Захарова потом объяснит, почему Асад — плохой, и за что в Сирии погибли русские солдаты. И за что погибли от взрыва бомбы пассажиры Когалым авиа, летевшие из Египта в Петербург.
Карина Орлова, «Эхо Москвы»