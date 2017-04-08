Рада БНК: Власть - народу!2
- 8.04.2017, 16:22
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Постановление Рады Белорусского Национального Конгресса.
Об итогах очередного этапа кампании «Власть - народу!» и дальнейших действиях написал в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:
- Рада отмечает расширение кампании «Власть - народу!» на все регионы страны и участие в протестных акциях под социальными и политическими лозунгами уже десятков тысяч граждан Беларуси.
Рада констатирует, что напуганный масштабом протестов режим вернулся к практике массовых репрессий.
Рада выражает свое возмущение незаконными арестами, избиениями и финансовыми взысканиями против участников мирных акций протеста, активистов и лидеров демократических организаций, журналистов негосударственных СМИ.
Рада требует освобождения всех арестованных, прекращения явно фальсифицированных дел патриотов, отмены незаконных штрафов и возврата конфискованного имущества.
Рада заявляет о продолжении мирной протестной кампании «Власть - народу!» и поддерживает предложение следующую акцию кампании провести 1 мая на Октябрьской площади Минска, а также в ряде регионов страны.
Рада продолжает сбор средств для кампании «Власть - народу!» и набор в Волонтеры БНК».
Власть - народу!
Жыве Беларусь!