Рада БНК: Власть - народу! 2 8.04.2017, 16:22

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Постановление Рады Белорусского Национального Конгресса.

Об итогах очередного этапа кампании «Власть - народу!» и дальнейших действиях написал в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Рада отмечает расширение кампании «Власть - народу!» на все регионы страны и участие в протестных акциях под социальными и политическими лозунгами уже десятков тысяч граждан Беларуси.

Рада констатирует, что напуганный масштабом протестов режим вернулся к практике массовых репрессий.

Рада выражает свое возмущение незаконными арестами, избиениями и финансовыми взысканиями против участников мирных акций протеста, активистов и лидеров демократических организаций, журналистов негосударственных СМИ.

Рада требует освобождения всех арестованных, прекращения явно фальсифицированных дел патриотов, отмены незаконных штрафов и возврата конфискованного имущества.

Рада заявляет о продолжении мирной протестной кампании «Власть - народу!» и поддерживает предложение следующую акцию кампании провести 1 мая на Октябрьской площади Минска, а также в ряде регионов страны.

Рада продолжает сбор средств для кампании «Власть - народу!» и набор в Волонтеры БНК».

Власть - народу!

Жыве Беларусь!