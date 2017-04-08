закрыть
8 апреля 2017, суббота, 18:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава МИД Великобритании отменил визит в Москву

6
  • 8.04.2017, 16:45
Борис Джонсон
Фото: getty images

Решение принято в связи с коренным изменением ситуации в Сирии.

После химической атаки в сирийской провинции Идлиб и решения Вашингтона о начале бомбардировок в Сирии министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Москву, намеченный на 10 апреля. «События в Сирии коренным образом изменили ситуацию», - заявил он в субботу, 8 апреля.

По словам Джонсона, приоритетной задачей в данный момент он считает консультации с США и другими государствами в преддверии саммита G7, который пройдет 10-11 апреля, пишет «Немецкая волна».

Необходимо разработать план координированных действий международного сообщества со целью «достичь прекращение огня на земле и активизировать политический процесс» мирного урегулирования, добавил глава британского МИД.

Первоначально визит в Москву должен был состояться 31 марта, но за несколько дней до него Джонсон объявил о переносе поездки из-за графика госсекретаря США Рекса Тиллерсона и встречи НАТО.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата