Глава МИД Великобритании отменил визит в Москву 6 8.04.2017, 16:45

Борис Джонсон

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Решение принято в связи с коренным изменением ситуации в Сирии.

После химической атаки в сирийской провинции Идлиб и решения Вашингтона о начале бомбардировок в Сирии министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Москву, намеченный на 10 апреля. «События в Сирии коренным образом изменили ситуацию», - заявил он в субботу, 8 апреля.

По словам Джонсона, приоритетной задачей в данный момент он считает консультации с США и другими государствами в преддверии саммита G7, который пройдет 10-11 апреля, пишет «Немецкая волна».

I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 апреля 2017 г.

Необходимо разработать план координированных действий международного сообщества со целью «достичь прекращение огня на земле и активизировать политический процесс» мирного урегулирования, добавил глава британского МИД.

Первоначально визит в Москву должен был состояться 31 марта, но за несколько дней до него Джонсон объявил о переносе поездки из-за графика госсекретаря США Рекса Тиллерсона и встречи НАТО.