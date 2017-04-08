Названы 20 эффективных советов для хорошего самочувствия 4 8.04.2017, 16:59

Список самых эффективных правил, которые помогут придерживаться здорового образа жизни и правильного питания.

Вчера, 7 апреля, в день создания Всемирной организации здравоохранения, отмечали День здоровья. В рамках праздника сайт nv.ua собрал самые эффективные советы, которые помогут придерживаться здорового образа жизни и правильного питания.

1. Заведите дневник питания. Исследования показывают, что когда человек записывает, что и в каких количествах он ест на протяжении дня, он начинает эффективнее управлять процессом похудения и оздоровления. Такие записи позволяют оценить свой рацион, проанализировать тип питания и сформировать наиболее подходящую диету.

2. Минимум за час до сна откладывайте подальше смартфон и выключайте телевизор. Зависимость от соцсетей и различных сериалов мешает более раннему отходу ко сну и достижению глубокой стадии сна. Не избавляйте себя от крепкого глубокого сна, который восстанавливает силы и омолаживает клетки организма.

3. Спите в прохладной комнате. Сон в свежей, прохладной комнате ускоряет обмен веществ и помогает сжигать лишний жир, пока вы спите.

4. Если вы страдаете бессонницей, съешьте две ягоды киви. Киви содержит полезные антиоксиданты и фолиеву кислоту, дефицит которой может вызывать проблемы со сном. Также киви способствует выработке серотонина, который обеспечивает крепкий сон и хорошее настроение.

5. Поешьте перед трапезой. Когда вы собираетесь на День рождения или другое торжественное мероприятие, на котором будет много высококалорийной пищи, предварительно перекусите дома. Это поможет избежать переедания, которое случается очень часто, когда голодный человек видит полный стол вкусных блюд и напитков.

6. Вместо вилки используйте палочки. Когда мы голодны, то склонны съедать больше, чем требуется организму. Поскольку чувство сытости приходит со временем, попробуйте есть с помощью палочек, а не вилки. Так прием пищи будет более медленным и осознанным, вы будете обращать больше внимания на то, что едите и какой размер порции.

7. Везде и всегда носите с собой бутылку воды. Вода помогает очистить организм от токсинов и переносит в клетки питательные вещества. Возьмите в привычку с самого утра класть в сумку бутылку воды, независимо от того, куда вы собрались идти.

8. Пейте травяной чай. Травяные сборы оказывают очищающее, успокаивающее, тонизирующее, антибактериальное, витаминное и противовоспалительное действие. Большим достоинством травяных чаев является их разнообразие: каждый может выбрать тот ароматный «букет» из листиков, корней и ягод, который ему нравится больше всего. Пейте такой чай и дома, и на работе. И лучше – без сахара.

9. Берите на работу фрукты и готовьте обед дома. Очень часто во время работы появляется соблазн съесть фастфуд или другие вредные закуски. Под офисным зданием продаются пирожки, а коллеги могут заказать пиццу. Готовьте здоровый обед дома, для перекусов берите с собой фрукты и орешки.

10. Собираясь в супермаркет, обязательно составляйте список продуктов. Оказавшись в магазине, многие из нас кладут в корзину больше еды, чем следовало бы положить. Не ходите в супермаркет на голодный желудок и пишите список только необходимых продуктов. Эта привычка убережет вам от покупки вредной пищи.

11. Подберите упражнения, которые вам нравятся. Если вам не нравится бег или отжимания, это еще не значит, что вы не подружитесь со спортом. Физическая активность может быть настолько разной, что каждый человек найдет то, что ему по душе. Попробуйте йогу, плавание, аэробику, бокс, футбол, баскетбол или просто гуляйте по паркам, улицам и лесам.

12. Делайте зарядку во время рекламы. Когда любимый сериал или телепередача прерывается на рекламу, не сидите на диване, уткнувшись в смартфон. Встаньте и сделайте зарядку, растяните мышцы, поотжимайтесь или поприседайте.

13. Тренируйтесь вместе с другом. Когда человек занимается спортом один, он может лениться и думать, что сегодня получил уже достаточно нагрузок. Когда же он ходит в тренажерный зал с другом, он становится более мотивированным. Проснувшийся боевой дух не позволяет сидеть сложа руки и открывает второе дыхание. Это полезно для обоих друзей.

14. Ищите видеотренировки в Youtube. Если вам жалко тратить деньги на абонемент в спортзал, пользуйтесь силой интернета. Заходите в Youtube или подписывайтесь на фитнес-сообщества в социальных сетях. На этих площадках можно найти массу эффективных видеотренировок всевозможных видов.

15. Заведите собаку. Если ходить на тренировки с другом не получается, заведите собаку. Собака – это тот пушистый товарищ, которому нужны регулярные прогулки и пробежки на свежем воздухе. Взяв на себя ответственность за собаку, вам придется гулять и бегать вместе с ней. Кроме пользы для физической формы, прогулки с собакой поднимают настроение и заряжают радостными эмоциями.

16. Во время тренировки включайте любимую музыку. Перед началом тренировки готовьте собственный музыкальный плейлист, композиции которого будут сопровождать занятия. Приятная музыка будет способствовать более длительной тренировке. Вместо того, чтобы устать и прекратить выполнять упражнения, вы останетесь в зале, пока не доиграет последняя любимая мелодия.

17. Каждый час делайте на работе пятиминутный перерыв. Делайте регулярные перерывы, чтобы выйти на улицу и просто пройтись вокруг офисного здания. Это не окажется сложной задачей, а ваше тело будет вам за это благодарно.

18. Раз в неделю приезжайте на работу на велосипеде. Езда на велосипеде – это не только дополнительная физическая нагрузка, но и возможность избежать пробок, насладиться свежим воздухом и улучшить настроение.

19. Паркуйтесь подальше от входа на работу. Если вы ездите на работу не на общественном транспорте и не на велосипеде, паркуйте авто как можно дальше. Даже несколько дополнительных шагов пешком – это уже движение. А движение – это здоровье. Если вы передвигаетесь на общественном транспорте, выходите на остановку раньше.

20. Расслабьтесь и дышите глубоко. За рабочим столом, за рулем автомобиля, на кухне во время приготовления еды делайте глубокие пятисекундные вдохи и медленные выдохи. Такой простой прием очень помогает организму, принося в кровь и клетки кислород и удаляя оттуда углекислый газ.