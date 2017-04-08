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Почти 3 тысячи белорусов подписали петицию с требованием не давать режиму кредит МВФ

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  • 8.04.2017, 17:12

МВФ должен немедленно прекратить переговоры с белорусскими властями.

«Тысячи людей вышли с мирными ненасильственными протестами против налога на безработных. Согласно «декрету против тунеядцев» люди, проработавшие менее 183 дней в году должны оплатить ежегодный налог в размере $250.

Руководство страны ответило десятками неправомерных арестов и судов с многочисленными нарушениями судебных процедур. Десятки законопослушных граждан задержаны. В то же самое время Международный Валютный Фонд продолжает переговоры с руководством Беларуси по предоставлению нового кредита.

Mы требуем от МВФ прекратить переговоры с руководством Беларуси по предоставлению кредита, пока все мирные протестующие не будут освобождены», - говорится в петиции.

Подписать петицию можно здесь.


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