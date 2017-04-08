Очередь из фур на границе выросла 1 8.04.2017, 17:22

Около 700 грузовиков ожидают выезда из Беларуси.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета.

В очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 250 фур, в «Бенякони» - 63 грузовых авто, в «Котловке» - 80, в «Привалке» - 83 автомобиля.

Выезда в Латвию в «Григоровщине» ожидают 140 грузовиков, в «Урбанах» - 60. На границе с Польшей в пункте пропуска «Козловичи» выезда ожидают 20 фур.