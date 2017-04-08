Под Вроцлавом обрушился жилой дом: есть пострадавшие 1 8.04.2017, 17:31

Фото: PAP

В городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве в результате взрыва обрушился жилой дом.

Трагедия произошла в 10.00 по белорусскому времени. Предположительно в результате взрыва газового баллона обрушился жилой дом, передает «Радио Польша».

По крайней мере 3 человека, в том числе двое детей, погибли, еще 4 – госпитализированы. Обвалилось около 80% здания довоенной постройки. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниель Муха. По его словам, пока рано говорить о возможных причинах завала здания.

«Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить место нахождение людей и достать их из-под завалов. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Для нас это приоритетная задача», - заявил пресс-секретарь Государственной противопожарной службы во Вроцлаве.

Даниель Муха сообщил, что во время завала в доме находились по крайней мере 15 человек. В настоящий момент эта цифра уточняется. На месте работают пожарные бригады, 2 поисково-спасательных группы и 5 вертолетов неотложной медицинской помощи.

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com