закрыть
8 апреля 2017, суббота, 18:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Работники минской «Журавинки» так и не дождались расчетов по зарплате

  • 8.04.2017, 18:12
Фото: kp.by

С сотрудниками известного развлекательного комплекса обещали рассчитаться по многочисленным долгам до 1 апреля.

За 2,5 недели так и не разрешились проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам компании «Минселко», которой принадлежит здание известного развлекательного комплекса «Журавинка» в Минске. Об этом tut.by сообщил персонал компании.

В марте СМИ сообщали о том, что компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, казино Princess и «Журавинка», которые контролируются турецким миллионером Суди Озканом, погрязли в долгах. В частности, с сотрудниками «Журавинки» обещали рассчитаться по многочисленным долгам до 1 апреля.

«После публикации к нам приходили приставы и описали имущество, позвонило руководство ряда госорганов и рекомендовало рассчитаться по зарплате. Но за прошедшее время никаких изменений не произошло, даже 5 копеек не дали, пригрозили увольнением в случае жалоб в прессу или другие инстанции», — негодует персонал «Минселко».

Работники уверены, что «у руководства деньги есть». «Несколько дней назад один бывший сотрудник пригрозил бухгалтерии обращением в ДФР в случае, если не будет погашен долг по зарплате. Через 5 минут ему перезвонили и сказали приезжать за расчетным», — утверждает собеседник.

По словам еще одного сотрудника, «сейчас ситуация такая, что руководству действительно неоткуда брать деньги, но до этого был и вопрос, куда они уходили раньше». Собеседник говорит, что в настоящее время заблокированы расчетные счета «Минселко», все доходы (например, арендная плата) идут сразу на погашение кредита, уплату налогов. «Однако в числе первых, с кем нужно проводить расчеты, это работники. Сейчас нам пообещали, что уже 10 апреля погасят все долги. Но в это мало верится», — резюмировал работник «Минселко».

Глава «Минселко» Виталий Онищенко подтвердил информацию о том, что «счета закрыты, мы не имеем права проводить расчеты». От других комментариев он отказался.

По данным на 1 марта 2017 года, «Минселко» входило в черный список компаний Министерства по налогам и сборам, имеющих задолженность перед бюджетом.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата