Работники минской «Журавинки» так и не дождались расчетов по зарплате 8.04.2017, 18:12

Фото: kp.by

С сотрудниками известного развлекательного комплекса обещали рассчитаться по многочисленным долгам до 1 апреля.

За 2,5 недели так и не разрешились проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам компании «Минселко», которой принадлежит здание известного развлекательного комплекса «Журавинка» в Минске. Об этом tut.by сообщил персонал компании.

В марте СМИ сообщали о том, что компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, казино Princess и «Журавинка», которые контролируются турецким миллионером Суди Озканом, погрязли в долгах. В частности, с сотрудниками «Журавинки» обещали рассчитаться по многочисленным долгам до 1 апреля.

«После публикации к нам приходили приставы и описали имущество, позвонило руководство ряда госорганов и рекомендовало рассчитаться по зарплате. Но за прошедшее время никаких изменений не произошло, даже 5 копеек не дали, пригрозили увольнением в случае жалоб в прессу или другие инстанции», — негодует персонал «Минселко».

Работники уверены, что «у руководства деньги есть». «Несколько дней назад один бывший сотрудник пригрозил бухгалтерии обращением в ДФР в случае, если не будет погашен долг по зарплате. Через 5 минут ему перезвонили и сказали приезжать за расчетным», — утверждает собеседник.

По словам еще одного сотрудника, «сейчас ситуация такая, что руководству действительно неоткуда брать деньги, но до этого был и вопрос, куда они уходили раньше». Собеседник говорит, что в настоящее время заблокированы расчетные счета «Минселко», все доходы (например, арендная плата) идут сразу на погашение кредита, уплату налогов. «Однако в числе первых, с кем нужно проводить расчеты, это работники. Сейчас нам пообещали, что уже 10 апреля погасят все долги. Но в это мало верится», — резюмировал работник «Минселко».

Глава «Минселко» Виталий Онищенко подтвердил информацию о том, что «счета закрыты, мы не имеем права проводить расчеты». От других комментариев он отказался.

По данным на 1 марта 2017 года, «Минселко» входило в черный список компаний Министерства по налогам и сборам, имеющих задолженность перед бюджетом.