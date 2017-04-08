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Помогающий хозяйке по дому попугай стал звездой Сети

  • 8.04.2017, 18:37

Умная птица научилась вынимать белье из сушилки и теперь с радостью помогает своей владелице.

Мелани Смит из Джексона (Миссисипи, США) сняла на видео, как ее 16-летний попугай Пенни деловито подходит к сушилке и начинает доставать оттуда белье, чтобы хоть немного разгрузить женщину от ее ежедневной работы по дому, пишет 120.su.

Владелица замечательной птицы рассказала, что в один прекрасный день ее любимец очень заинтересовался тем, как она достает белье, и решил начать копировать это действие.

Интересное занятие так понравилось Пенни, что теперь он всегда разгружает сушилку самостоятельно и не прекращает это дело, пока она полностью не опустеет.


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