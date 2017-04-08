Эксперт: Белорусский рубль пойдет на снижение 3 8.04.2017, 18:58

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Фото: tut.by

Следующая неделя ознаменуется ростом курса доллара в Беларуси.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 1,2%, что попало в ожидаемый диапазон (1-2%), и составил 7 апреля 1,8938 BYN/USD, пишет экономист Владимир Тарасов на сайте belrynok.by.

Средневзвешенный курс евро тоже увеличился: на 0,6%, и составил 7 апреля 2,0131 BYN/EUR. Давление на европейскую валюту оказало заявление главы Европейского Центробанка Марио Драги о том, что смягчение денежной политики банка не оправдано, так как ЕЦБ надо быть уверенным, что инфляция будет находиться на уровне чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе даже при сокращении поддержки со стороны ЕЦБ.

Средневзвешенный курс российского рубля за прошедшую неделю снизился на 0,5% (до 3,3277 BYN/100RUB 7 апреля), хотя в середине недели он достиг очередного исторического максимума.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе увеличилась в меньшей степени, чем ожидалось, всего на 0,2% против прогнозируемых 0,5-1%.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Рост стоимости валютной корзины оказался меньше, чем ожидалось. Причиной этого могли стать переговоры между правителя Беларуси и России Лукашенко и Владимиром Путиным, которые прошли 3 апреля в Санкт-Петербурге. Цены на газ для Беларуси останутся выше, чем внутри России. Также Беларуси придется уплатить России 720-726 млн. USD.

Когда дело дойдет до практической реализации принятых 3 апреля решений, могут возникнуть проблемы. Это значит, что Нацбанку нет необходимости скупать валюту на внутреннем рынке в столь значительных объемах, как ранее, поэтому там может возникнуть избыток предложения валюты и белорусский рубль может укрепиться против доллара и евро. Но, с другой стороны, ускоренное снижение ставки рефинансирования и меры правительства, направленные на «оживление» экономики, будут увеличивать спрос на валюту, что окажет давление на рубль.

На прошедшей неделе Нацбанк добился снижения средневзвешенной ставки при размещении своих семидневных рублевых облигаций до 11,4443% годовых на аукционе 5 апреля с 11,9157% годовых на аукционе 29 марта. Правда, ему пришлось для этого снизить объем размещения до 750 млн. BYN с 1 050 млн. BYN, хотя спрос 5 апреля оставался довольно высоким (1 344,64 млн. BYN).

Белорусский рубль может получить поддержку и в связи с привлечением Белагропромбанком синдицированного кредита в объеме 190 млн. EUR, осуществленного 5 апреля. Правда, банк 29 марта погасил предыдущий кредит на 190 млн. USD.

С учетом указанных факторов, эксперт ожидает на текущей неделе умеренного роста стоимости валютной корзины: на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

В пятницу, 7 апреля, доллар получил поддержку от данных по состоянию рынка труда в США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в марте выросло на 98 тысяч, хотя ожидалось увеличение на 180. тыс. Однако безработица снизилась до 4,5% с 4,7% в феврале, то есть оказалась на минимальном уровне с 2007 года. Участники рынка форекс обратили внимание на безработицу, что подержало доллар. При этом доля трудоспособного населения, занятого или ищущего работу, не изменилась и осталась равной 63%.

Встреча президента США Дональда Трампа 6-7 апреля с председателем КНР Си Цзиньпином проходила в закрытом режиме, поэтому влияния на курсы валют не оказала. Но можно ожидать, что какая-то информация о ней станет все-таки известной на текущей неделе, что может оказать влияние на курс доллара.

Без учета этого неизвестного фактора ситуация для евро выглядит негативной, так как по мере приближения президентских выборов во Франции усиливаются спекуляции в отношении их результатов и возможности победы на них Марин Ле Пен. Хотя это практически невозможно, но стабильности курсу евро они не добавляют.

Поэтому на текущей неделе можно ожидать незначительного снижения курса евро против доллара – на уровне 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российские чиновники на прошедшей неделе пытались остановить процесс укрепления рубля словесными интервенциями. В частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 6 апреля сказал, что в случае снижения цен на нефть до уровня 40 USD за баррель, вероятность чего является высокой, курс доллара поднимется до 68 RUB/USD к концу года. А при сохранении текущих цен на нефть, в ближайшие месяцы ожидается рост курса доллара до 63-64 RUB/USD.

Но российский рубль поддерживал приток средств на облигации Минфина. Спрос на российские ценные бумаги пока сохраняется. Так, 5 апреля Минфин разместил еще два выпуска своих облигаций на 42 млрд. RUB, причем спрос на ценные бумаги превышал предложения в 2,8 раза.

Впрочем, на текущей неделе давление на курс российского рубля окажет конфликт между США и Россией, который может принять непредсказуемые формы. Даже если стороны и договорятся о чем-то, политические риски резко возросли, что будет оказывать давление на курс российского рубля. Надежды на то, что отношения России и США улучшатся при новом американском президенте, явно не оправдались. 11-12 апреля должен состояться визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, который прояснит ситуацию.

Поэтому эксперт будет ожидать на текущей неделе роста курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В случае, если сделанные прогнозы сбудутся, это приведет к росту средневзвешенного курса доллара США по отношению к белорусскому рублю на БВФБ примерно на 1-1,5%.

Прогноз на понедельник, 10 апреля

Курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс во второй половине дня пятницы 7 апреля снизился примерно на 0,3% — до 1,059 USD/EUR.

На Московской бирже во второй половине пятницы курс доллара по отношению к российскому рублю практически не изменился, достигнув по итогам дня 56,8725 RUB/USD.

Все это создает предпосылки для небольшого роста курса доллара на торгах на БВФБ в понедельник, 10 апреля. Но за выходные с большой вероятностью могут произойти события, которые значительно повлияют на курсы валют на Московской бирже, а, значит, и на БВФБ.