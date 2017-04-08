В Сербии перед зданием правительства прошла многотысячная акция протеста 1 8.04.2017, 19:37

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Александр Вучич

Протестующая молодежь уверена, что Александр Вучич несправедливо победил на президентских выборах.

«Вучич, ты вор, ты украл голоса!» - всю неделю такие лозунги раздаются на улицах Белграда, где не утихают протесты, вспыхнувшие после прошедших 2 апреля президентских выборов, на которых победил премьер Александр Вучич. Тысячи демонстрантов - в основном молодые люди - вышли на улицы в столице и других городах, чтобы выразить несогласие с результатами голосования. В субботу, 8 апреля, перед зданием правительства прошла еще одна многотысячная акция, передает агентство Associated Press. Отовсюду раздавались оглушительные звуки свистков и стук в пустые кастрюли. За прошедшую неделю это уже шестая демонстрация подряд, пишет «Немецкая волна».

Сербский Эрдоган?

Таким же свистом и звуком вувузел сопровождались и предыдущие митинги. «Меня тошнит от этого правительства. За короткое время они натворили столько страшного, - возмущается 18-летняя Милена и продолжает скандировать. - Где наши голоса?» Милену, которая голосовала впервые, как и многих других либерально настроенных молодых людей, постигло жестокое разочарование. Вучич набрал 55 процентов голосов, победив, таким образом, уже в первом туре президентских выборов. Его ближайший соперник, оппозиционер и бывший уполномоченный по правам человека Саша Янкович, получил лишь 16 процентов голосов.

Митингующих, судя по всему, насторожили появлявшиеся в день голосования сообщения о покупке голосов в пользу Вучича и активистах его Сербской прогрессивной партии, которые тщательно фиксировали, кто пришел на выборы, а кто нет. Сам избранный президент отреагировал на протесты сдержанно: каждый может участвовать в демонстрации, если она носит мирный характер.

Бывший радикальный националист Вучич занимал пост премьер-министра Сербии с 2014 года. Теперь он меняет премьерское кресло на президентское. Согласно сербской конституции глава государства наделен лишь символическими полномочиями, однако некоторые наблюдатели не сомневаются, что на этом посту Вучич останется кукловодом по примеру турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, тогда как пост главы правительства займет политическая марионетка.

Без перспектив в своей стране

Один из демонстрантов, Никола, называет Вучича «диктатором, автократом и деспотом». Его друг Марко добавляет: «Этот человек - самый большой лжец в истории нашего народа. Как президент, как премьер… Мы уже не знаем, кто он, у него так много функций». Митингующие говорят, что не верят заверениям Вучича об экономическом подъеме, росте занятости и притоке инвестиций.

В ходе предвыборной гонки Александр Вучич активно пользовался возможностями СМИ: все телеканалы отводили ему больше времени в новостных блоках, чем всем другим кандидатам вместе взятым. В свою очередь оппозиция провела своего рода партизанскую кампанию в соцсетях. Семидесятилетняя Драгица Вукович, для которой такое средство коммуникации в новинку, тем не менее тоже присоединилась к митингующим. «Я пришла из-за своих детей, - рассказала женщина. - Один из них живет в Вене, другой едва сводит концы с концами здесь в Сербии. Я не хочу, чтобы он тоже уехал». Только за прошлый год из Сербии уехало около 40 тысяч человек - в основном молодых и хорошо образованных, которые не видят перспектив в своей стране.