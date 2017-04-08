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«Евровызов»: Сборная Беларуси по хоккею победила команду Латвии

  • 8.04.2017, 19:49
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Михаил Карнаухов оформил шатаут и забросил шайбу.

Сборная Беларуси обыграла команду Латвии в выездном матче Евровызова — 3:0. Голкипер нашей команды Михаил Карнаухов оформил шатаут. Кроме того, на его счету заброшенная шайба. Микс Индрашис поразил собственные ворота в ситуации отложенного штрафа — гол записали на вратаря сборной Беларуси, который последним из своей команды коснулся шайбы, сообщает «Прессбол».

Латвия — Беларусь — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Даугавпилс. Начало — в 17.00.

Судьи: Э.Одиньш, А.Ансонс, К.Купчус, М.Лоцанс (все — Латвия).

Латвия: Калниньш; Балинскис — А.Кулда, Индрашис — Бичевскис — Кениньш; Р.Фрейбергс — Зиле, Разгалс — Галоха — Букартс; Якс — Биндулис, Мейя — Павлов — Скворцов; Тамбиев — Батна — Э.Кулда; К.Ясс, Грицинскис.

Беларусь: М.Карнаухов (Лаланд, 28.40, М.Карнаухов, 30.10); Шинкевич — Хенкель, Когалев — Парфеевец — Стефанович; Граборенко — Стасенко, Карабань — Шарангович — Дрозд; Воробей — Достанко, Демков — Волков — Китаров; Амброжейчик — Боярчук — Комаров; Чайка.

Шайбы: 0:1 — Карабань (Граборенко, 5.11). 0:2 — Когалев (Стефанович, Парфеевец, 6.56). 0:3 — М.Карнаухов (52.56).


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