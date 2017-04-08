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Димонова вина

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  • Валерий Рашкин, «Эхо Москвы»
  • 8.04.2017, 19:59
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Дмитрий Медведев

Интересно, что обвинения против российского премьера получили свое подтверждение.

Медведев не обратился в суд после выхода всем известного фильма про его коррумпированность, а его комментарий полон несуразностей. И про достижение политических целей – разве у каждого политика их нет? И про выведение детей на улицы – простите, а чем занимался Кремль в эпоху президентства Медведева, как не выведением несчастной молодежи на марши «Наших» и «Молодой Гвардии»? Про «компот» я вообще молчу. То есть ответ получился в стиле «сам такой», но опровержения не последовало. «Места, о которых не слышал» — это не опровержение, доказательства этого Медведев сам публиковал в своем инстаграме (вот, к чему приводит любовь к селфи и размещению фото в сети!).

Похоже, человек отпирается, а в данный момент, скорее всего, подчищает следы, ведущие к скандально известным объектам собственности. Примеры Пак Кым Хе и Дилмы Русеф, лишенных постов после процедуры импичмента, нам не указ – у нас даже непопулярного премьера (да и какого премьера – даже экс-министр Сердюков на свободе!) убрать с должности демократическим путем никак нельзя. Заметьте, я Россию уже не сравниваю с Европой – в пример привожу азиатскую и латиноамериканскую страны. И на их фоне Россия выглядит гнездом коррупции!

Конечно, надо что-то менять. На дворцы уходят миллиарды, а когда дело доходит до пенсий, то «всего вам хорошего, берегите себя». А когда на премьера смотрят другие чиновники и вопрошают «ему можно столько, а почему нам нельзя поменьше, у нас аппетиты умереннее?», то с этого момента начинается распад государственности. Его надо остановить.

Не думаю, что Медведев удержится в премьерском кресле. Но факт остается фактом – во власти такая круговая порука, похлеще криминальной. Один знает о другом что-то, а другой о первом то-то. Воистину, так наши элиты и скреплены – не общими ценностями и целеполаганием, а страхом, что все нажитое вскроется и вылезет наружу. Янукович с золотыми унитазами просто отдыхает в сторонке. Тут другие масштабы, в сравнении с которыми все картины и унитазы – просто детали интерьера. Россия – страна огромная, и размах тут у коррупционеров соответствующий.

Наверное, скоро все-таки последует отмазка получше, чем «компот». Но людей уже не обманешь. Мы видим, куда идет страна, и что ее руководство собирается спасать не ее, а только себя – и свои дворцы.

Валерий Рашкин, «Эхо Москвы»


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