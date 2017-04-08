Александр Кабанов: Недовольство людей только нарастает 1 8.04.2017, 20:37

Александр Кабанов

Фото: belprauda.org

Как фермер из Березы возглавил протесты на Брестчине.

Активист из Березы Александр Кабанов поделился с belprauda.org историей своего похода в народ.

«Фермеры начали нищать»

– Как фермер, который вкалывает от темна до темна, попал в эпицентр социальных протестов?

– Лет 6-7 назад я вступил в Объединенную гражданскую партию. Дважды участвовал в «парламентских выборах». И понял: дальше так жить нельзя.

Любой человек живет в обществе и зависит от него. Экономическая ситуация в стране катастрофическая: если еще пару лет фермер чувствовал себя более-менее сносно, то сейчас покупательская способность сильно упала, что ударило по карману буквально всех. Фермеры начали нищать: продукция продается все хуже, цены растут не по дням, а по часам (на комбикорма, на электричество, на газ). Горба заработаешь, а денег нет.

- Хозяйство у вас большое?

- Хозяйство небольшое, местечковое, хотя продукция идет и в Минск, и в Брест. С самого начала я разводил птицу: и куры, и гуси, перепел (утку уже вывел), кролики, свиньи – занимаюсь всем понемногу.

Фото: belprauda.org

- Хозяйство дает возможность прокормить семью?

- Фермерство позволяет прокормить семью, конечно. Я чувствую себя намного увереннее большинства белорусов в продуктовом плане: мясо, яйцо – все свое, все натуральное и в большом количестве. Но ведь я вижу, какие продукты покупают мои соседи – мне просто их жаль.

Но возможностей для развития нет никаких, а еще не реализовал свои первоначальные планы. Несколько лет назад я еще мог откладывать деньги, что-то строить, брать землю в аренду, а сейчас я просто застопорился на одном уровне; подозреваю, что нынешний уровень опустится еще ниже.

«Я подкармливал весь ИВС»

- Как вы оказались лидером социальных протестов на Брестчине?

- Во время избирательной кампании в «палату представителей» первым пунктом моей предвыборной программы стояла отмена декрета №3. Провластный кандидат отказался участвовать и в теледебатах, и во встречах с избирателями в Березе, но пытался доказать мне, что «декрет о тунеядстве» нужен стране. Я обещал добиваться отмены позорного декрета в любом случае.

Официально я «проиграл» «выборы», но люди ведь помнят мои обещания. Вначале с подачи ОГП я занялся сбором подписей за отмену декрета, а потом дошло и до Маршей. Собирать подписи, а затем не выти на марши протеста было бы неправильно.

- Сколько суток вы отсидели по итогам Маршей?

- Я отсидел 15 суток ареста в Березе.

- Вы многим рисковали ради людей. А народ поддерживал вас за решеткой?

- Я подкармливал весь ИВС: сам бы я со всеми передачами не справился; и сигареты передавали, и еду. Да и милиция нас поддерживала; не скажу за руководство, но рядовые милиционеры все видят, все понимают – даже для них ситуация дикая: ну какой из меня преступник? Спиртным не злоупотребляю, правила дорожного движения не нарушаю – я законопослушный гражданин, а меня – в камеру.

Да и сроки мне интересно давали. Сижу в камере, а меня на суд: дают сутки за одну акцию, затем, не досидев срок, снова в суд – и снова сутки за другую камеру.

- Береза – небольшой город, где все знают друг друга в лицо. Вы в свое время преподавали боевые искусства всей березовской милиции. Как вам смотря в глаза милиционеры, которые сначала устраивали провокации, а потом задерживали?

- В глаза не смотрят. Мной занимались посторонние люди, которых я лично не знаю; те сотрудники милиции, которые знакомы со мной, во всем беспределе не участвовали.

Милиция, насколько я понимаю ситуацию в городе, уже жалеет, что ввязалась во все это: город маленький, у сотрудников милиции есть друзья и семьи, информация о них уже распространилась в интернете – им уже не сладко.

- Хозяйством в ваше отсутствие занималась семья?

- Я предполагал, что меня посадят на сутки и перестраховался: закупил кормов на месяц вперед, расписал, что и как надо сделать по хозяйству.

«В небольших городах – реальная катастрофа»

- В одном из последних постов вы объявили, что собираетесь начать поездки по регионам Брестской области. Все-таки вы поставили цель и любой ценой собираетесь ее достичь – добиться отмены декрета №3.

- Дело уже не в «декрете о тунеядстве».

Недовольство людей только нарастает. В этих условиях есть возможность создать работоспособную грамотную команду. Раньше людей политика не интересовались, поэтому набрать команду даже на «выборы» было весьма проблематично: многие боялись, многие не видели смысла, многие просто отмахивались. Сейчас народ усиленно интересуется политикой; наше правительство хочет того, чтобы люди были как можно тупее, чтобы ни в чем не разбирались. А мы должны переломить усилия правительства по оболваниванию народа.

Нужно создать работоспособную команду, состоящую из нескольких эшелонов: одних «закрывают», на смену им приходит другой эшелон, арестовывают их – на смену приходят новые. А там, смотришь, и мы уже вышли на свободу. Работу нужно сосредоточить как раз в небольших городах; оппозиция пытается делать упор на Минск, однако в столице люди еще более-менее живут. А в регионах – реальная катастрофа. В Березе тоже очень плохо, но еще кое-как держится, а вот Пружаны, Ружаны, Ивацевичи, Телеханы – там творится тихий ужас. А команды нет.

- Как я понимаю, люди избавляются от страха, накопленного за 23 года?

- Страх проходит. В Березе я призвал людей выйти на улицы, а меня в тот момент закрыли в ИВС. В камере я не имел никакой информации, не знал, поддержал ли народ мой призыв; Березу поднять очень тяжело, я боялся, что никто не выйдет. Но после освобождения мне рассказали, что вся площадь была заполнена людьми, проезжающие машины сигналили в знак солидарности. А сама площадь оцеплена, приехал ОМОН из Минска, стояли автозаки…

Тем более, что протест проходил 26 марта – после брутального разнога акции в Минске. И все это – в провинциальном городе Береза, которое совсем недавно выглядело болотом.