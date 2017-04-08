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Польша получит газ из США

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  • 8.04.2017, 20:49

Министр развития и финансов Польши анонсировал поставки газа из США в порт в Свиноуйсьце.

«Вероятно, в течение полутора лет порт в Свиноуйсьце примет поставки американского газа», - заявил radiopolsha.pk 7 апреля вице-премьер, министр развития и финансов Польши Матеуш Моравецкий.

По словам министра, во время своего недавнего визита в США он обсудил с американскими политиками проблему зависимости Польши от поставок российского газа. Министр Моравецкий отметил, что цена американского газа может быть изменена в соответствии с польскими условиями.

Министр также рассчитывает на американские инвестиции в сфере современных технологий. «Это будут такие инвестиции, которые создадут высокооплачиваемые рабочие места и привлекут технологически развитый капитал», - отметил он.


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