Польша получит газ из США 1 8.04.2017, 20:49

Министр развития и финансов Польши анонсировал поставки газа из США в порт в Свиноуйсьце.

«Вероятно, в течение полутора лет порт в Свиноуйсьце примет поставки американского газа», - заявил radiopolsha.pk 7 апреля вице-премьер, министр развития и финансов Польши Матеуш Моравецкий.

По словам министра, во время своего недавнего визита в США он обсудил с американскими политиками проблему зависимости Польши от поставок российского газа. Министр Моравецкий отметил, что цена американского газа может быть изменена в соответствии с польскими условиями.

Министр также рассчитывает на американские инвестиции в сфере современных технологий. «Это будут такие инвестиции, которые создадут высокооплачиваемые рабочие места и привлекут технологически развитый капитал», - отметил он.