Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на сирийскую авиабазу

Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на сирийскую авиабазу3
- 8.04.2017, 21:25
Американский президент прокомментировал в своем Twitter удар по Сирии.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил американских военных с успешной атакой на сирийскую авиабазу, пишет gordonua.com.
"Поздравляю наших великолепных военных, мужчин и женщин, за то, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир, выполняя эту атаку", – написал Трамп.
7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.
В армии Асада заявили о шести погибших в результате атаки, в Сирийской обсерватории по правам человека – о четырех.
Ракетный удар стал ответом на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля, заявили в Вашингтоне.
Сегодня правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что в результате химической атаки погибло 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет, 20 женщин.
Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.