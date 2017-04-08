Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на сирийскую авиабазу 3 8.04.2017, 21:25

Американский президент прокомментировал в своем Twitter удар по Сирии.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил американских военных с успешной атакой на сирийскую авиабазу, пишет gordonua.com.

"Поздравляю наших великолепных военных, мужчин и женщин, за то, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир, выполняя эту атаку", – написал Трамп.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.

В армии Асада заявили о шести погибших в результате атаки, в Сирийской обсерватории по правам человека – о четырех.

Ракетный удар стал ответом на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля, заявили в Вашингтоне.

Сегодня правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что в результате химической атаки погибло 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет, 20 женщин.