закрыть
8 апреля 2017, суббота, 21:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Змитер Войтюшкевич сыграл большой концерт в Минске вместе с WZ-Orkiestra

  • 8.04.2017, 21:45
Фото: novychas.by

Концерт прошел в Республиканском дворце культуры имени Шарко.

Концерт проходит в Республиканском дворце культуры имени Шарко. Музыкальная программа была посвященная 80-летию знаменитой песни на слова белорусского поэта и музыканта Адама Русака "Бывайце здаровы, жывіце багата", пишет novychas.by.

В первой части концерта звучали песни на слова Адама Русака и музыку Исаака ЛюбанаЗмитера Войтюшкевича составлена специальная программа), во второй - лучшие и любимые песни разных лет творчества.

Надо отметить, что концерт Войтюшкевича на большой площадке в Минске (в связи с тем, что власти считали его нежелательным исполнителем) последний раз проводился в 2014 году.

Напомним, в этом году 4 марта в Вильнюсе блестяще прошел юбилейный концерт, посвященный 10-летию творческой сотрудничества Войтюшкевича и Владимира Некляева.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата