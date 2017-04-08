Змитер Войтюшкевич сыграл большой концерт в Минске вместе с WZ-Orkiestra 8.04.2017, 21:45

Фото: novychas.by

Концерт прошел в Республиканском дворце культуры имени Шарко.

Концерт проходит в Республиканском дворце культуры имени Шарко. Музыкальная программа была посвященная 80-летию знаменитой песни на слова белорусского поэта и музыканта Адама Русака "Бывайце здаровы, жывіце багата", пишет novychas.by.

В первой части концерта звучали песни на слова Адама Русака и музыку Исаака Любана (у Змитера Войтюшкевича составлена специальная программа), во второй - лучшие и любимые песни разных лет творчества.

Надо отметить, что концерт Войтюшкевича на большой площадке в Минске (в связи с тем, что власти считали его нежелательным исполнителем) последний раз проводился в 2014 году.

Напомним, в этом году 4 марта в Вильнюсе блестяще прошел юбилейный концерт, посвященный 10-летию творческой сотрудничества Войтюшкевича и Владимира Некляева.