«Газпром» потерял монополию Мария Епифанова, «Новая газета»

8.04.2017, 21:48

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Латвия открывает рынок газа для новых поставщиков.

3 апреля в Латвии открылся газовый рынок. К этому последний год активно готовились все. И министерство экономики, и компания-монополист Latvijas Gaze, и новые компании, которые теперь, по закону, тоже могут торговать газом на латвийском рынке. А также домашние хозяйства, которые пытаются посчитать, что им это открытие даст: снизятся цены на газ и электричество или, наоборот, взлетят? Перемен, возможно, ожидает и «Газпром»: латвийский рынок для российского гиганта хоть и не самый объемный, зато стабильный, — до сих пор можно было устанавливать цены, ни на кого не оглядываясь. Собственно, сломать монополию одного поставщика и было главной задачей либерализации газового рынка Латвии.

Новые правила свободного рынка

В министерстве экономики говорят, что готовиться к открытию Латвия начала давно — со вступления в Евросоюз в 2004 году. В 2009 году ЕС утвердил так называемый «Третий энергопакет» — свод директив и регламентов, который в том числе предписывает: хранение, транспортировка, распределение и торговля газом на территории одной страны не могут быть сосредоточены в руках одной компании.

Ситуация в Латвии до зимы 2016 года «Третьему энергопакету» противоречила: всем газовым рынком заведовала компания Latvijas Gaze, в которой 34% акций принадлежат российскому «Газпрому». В январе 2016 года, в соответствии с решением кабинета министров, была зарегистрирована новая компания — Conexus Baltic Grid, которая получила в собственность передающую инфраструктуру и газохранилище. Правда, в структуре собственности Connexus снова значится «Газпром» (те же 34%), но до конца года он вместе с Latvija Itera и немецкой Uniper должен покинуть компанию.

К 29 марта 15 компаний выразили желание торговать на латвийском рынке — среди них есть также литовские и эстонские.

Мало собственных ресурсов

Балтийский регион в целом и Латвия в частности не богаты углеводородными ресурсами: единственные их крупные запасы — сланцевый бассейн в Эстонии. До недавнего времени Литва, Латвия и Эстония были вынуждены полностью покрывать свои потребности в природном газе за счет России. Ситуация постепенно меняется с открытием терминала сжиженного газа в Литве — в портовом городе Клайпеда. Через него Литва в 2014 году приняла первые поставки сжиженного газа от норвежской компании Statoil — уже в 2015 году норвежский газ покрыл 18% потребностей страны. Норвежский газ Латвия стала поставлять в Эстонию: в том же 2015 году 15% всего газа Эстония импортировала из Литвы, а 85% — из России.

Сейчас Клайпеда является, по сути, единственной реальной альтернативой «Газпрому» для Латвии. При этом у сжиженного газа есть своя специфика. «Для поставок сжиженного газа требуются как минимум три компонента, — объяснил «Новой газете» бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровскис. — Газ необходимо сжижить — это самое дорогое. Далее газ необходимо перевезти — нужны корабли. И затем газ нужно перевезти в газообразное состояние — тут нам требуется терминал. Это три фактора удорожания конечного продукта».

Слишком дорого — главный аргумент противников перехода на норвежский газ через Клайпеду. На этом особенно настаивает Айгарс Калвитис, глава компании Latvijas Gaze. Впрочем, его вообще куда больше устраивала ситуация, в которой Latvijas Gaze оставался естественным монополистом.

В министерстве экономики аргумент о дороговизне сжиженного газа называют преувеличенным мифом. «Конечно, разжижение газа стоит денег, — говорит директор одного из департаментов министерства Ольга Богданова. — Это будет происходить в Клайпеде — там находится ближайшая к нам установка. Газ сжиженный — тот же самый газ, только при низкой температуре. Сжижение, транспортировка, разжижение — это просто дополнительные действия. Но технологии развиваются и становятся все дешевле».

Крупнейший (40% объема) покупатель газа в Латвии — компания Latvenergo, которая производит из газа электричество. В декабре член правления Latvenergo Марис Куницкис напомнил, что компания в течение года несколько раз просила у Latvijas Gaze доступ к сетям для получения поставок из Литвы, но получала отказ. «Большую часть прошлого года поставки с терминала даже с учетом затрат на транспортировку были выгоднее, чем предложение нынешнего торговца», — заявил он.

Игра на понижение

Если окажется, что получать газ с литовского терминала дешевле даже с учетом технологических сложностей, то это может вынудить «Газпром» пойти на уступки. На это, в частности, надеются в министерстве экономики.

«Если мы сравним, по каким ценам доступен газ в Латвии и в Центральной Европе, то увидим значительную разницу не в пользу латвийских потребителей, — поясняет Ольга Богданова. — Посмотрим показатели третьего квартала 2016 года: цена для юридических лиц в Центральной Европе — это 13 евро за МВт*ч, у нас примерно 16. В теории, продавец смотрит на свои затраты и добавляет нормальную ставку прибыли — так формируется цена. В международной торговле, если у клиентов ограниченный выбор, то клиент не может сказать: хочу — покупаю у этого поставщика, не хочу — не покупаю. Так что нам деваться некуда: покупаем газ по той цене, какая есть. Теоретически, затраты на транспортировку к нам ниже, чем в Европу, потому что мы географически ближе, но платим мы больше. Поставщика тоже можно понять: зачем продавать дешевле, если можно продать дороже? »

Ольга Богданова считает, что у «Газпрома» большой потенциал для снижения цен, поэтому, оказавшись в условиях конкуренции, он вполне может на это пойти.

С позицией министерства не согласен Юрис Савицкис, руководитель газовой компании Itera Latvija: он указывает на то, что цена для большинства стран Центральной и Восточной Европы формируется не так, как для Прибалтики. «У нас с «Газпромом» действует долгосрочный контракт, в котором цена привязана к цене на нефть, — пояснил он «Новой газете». — Поэтому в летние месяцы, когда цена на газ в Европе падает, мы платим дороже, это правда. Но в зимние месяцы, когда мы потребляем основную массу газа, мы платим за него меньше. Второй момент: цена привязана к объемам, нельзя сравнивать объемы, которые «Газпром» поставляет в Европу и в Прибалтику».

Единый рынок — больше возможностей

Вопрос объема рынка — не самая сильная сторона Латвии, как и соседних Литвы с Эстонией. Рынок каждой страны в отдельности слишком мал, чтобы привлечь серьезного поставщика — особенно издалека.

«Мы ездили в Америку, обсуждали этот вопрос с коллегами: сейчас, если покупатель заключит договор с американцами, они могут привезти газ, но цена будет плюс-минус, как у «Газпрома», за счет транспортных издержек, — рассказала Ольга Богданова. — Но опять же, это вопрос объема. Из Америки везти наполовину загруженный корабль никто не будет, потому что это необоснованные траты».

Совсем другое дело — если объединить усилия и создать единый рынок: именно это руководство Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии намерено сделать к 2020 году. Во-первых, это означает снятие таможенных барьеров — сейчас даже поставки из Литвы в Эстонию стоят дороже из-за большого количества пошлин: на входе в Литву, выходе из Литвы, входе в Латвию, выходе из Латвии, входе в Эстонию. Во-вторых, это поможет стать привлекательнее для крупных поставщиков. В-третьих, планируется создание хаба — торговой платформы.

«На рынке электроэнергетики мы являемся участником биржи Nord Pool, и статистика показывает, что присоединение Латвии к бирже и развитие инфраструктуры вылилось в снижение цен для латвийских потребителей с 2013 года до сегодняшнего дня на 30%. Это колоссальная разница, — говорит Ольга Богданова. — В хабах действует принцип свободной конкуренции. Есть разные поставщики, и всегда можно сравнить цены».

Ольга Богданова приводит исследование Еврокомиссии, согласно которому для нормальной конкуренции на оптовом рынке должны быть три точки поставок. Две точки, если говорить про общий балтийский рынок, уже есть — это газопроводы, по которым приходит российский газ, и терминал в Клайпеде. Третья — в процессе строительства, ею станет газопровод между Литвой и Польшей (GIPL), соединяющий Прибалтику с Центральной Европой. Также строится газопровод, соединяющий балтийские системы через Эстонию с Финляндией, — Balticconector.

«Как только будет выстроено соединение до польского Свиноустья, его комбинированных мощностей более чем хватит, чтобы полностью перейти на этот газ вместо российского, — говорит Вячеслав Домбровскис. — Остальное зависит от того, готов ли кто-то предложить сжиженный газ по более выгодным ценам, чем «Газпром». Мы купим, где дешевле».

Мария Епифанова, «Новая газета»