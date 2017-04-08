В Венесуэле снова проходят многотысячные акции протеста 8.04.2017, 22:01

Поводом для протестов послужило решение Каракаса отстранить от политической деятельности лидера оппозиции.

В Венесуэле вновь вышли на улицы тысячи противников президента страны Николаса Мадуро. В субботу, 8 апреля, массовые акции проходят в Каракасе и еще ряде городов. Демонстранты держат в руках плакаты с лозунгом «Больше не надо диктатуры» и «Каприлеса в президенты». Столичная полиция закрыла многие станции метро и установила пункты контроля на крупных улицах Каракаса, пишет «Немецкая волна».

Поводом для протестов послужило принятое накануне решение властей в отношении лидера оппозиции Энрике Каприлеса. Согласно постановлению ведомства финансового контроля, губернатор штата Миранда и лидер альянса оппозиционных партий «Блок демократического единства» в течение ближайших 15 лет не сможет занимать политические должности в стране.

Ведомство обвинило политика в «административных нарушениях». В ответ Каприлес призвал граждан страны выйти на улицы. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Увидимся на улицах Венесуэлы», - написал Каприлес на своей странице в Twitter.

El que ríe de último,ríe mejor! Nos veremos en las calles de Venezuela @nicolasmaduro No habrá descanso #VzlaEnLuchaYResistencia pic.twitter.com/o5tAH7OTwz — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 8 апреля 2017 г.

Критики властей называют решение финансового ведомства произволом и уверены, что за ним стоит желание правительства в Каракасе отстранить Каприлеса от политики. По мнению многих, у оппозиционера, придерживающегося умеренных взглядов, есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году. Каприлес уже дважды выставлял свою кандидатуру на выборы главы государства. В 2012 году он проиграл долголетнему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а после его смерти в 2013 году лишь немногим уступил сегодняшнему главе государства, социалисту Николасу Мадуросу.

В последнее время в Венесуэле усилились протесты против президента. В частности, 6 апреля, в Каракасе прошли массовые демонстрации, поводом к которым послужило решение Верховного суда, наделившего Мадуро полномочиями принимать решения в обход парламента. Протесты переросли в столкновения с полицией, во время которых погиб один человек.