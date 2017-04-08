закрыть
9 апреля 2017, воскресенье, 0:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Венесуэле снова проходят многотысячные акции протеста

  • 8.04.2017, 22:01

Поводом для протестов послужило решение Каракаса отстранить от политической деятельности лидера оппозиции.

В Венесуэле вновь вышли на улицы тысячи противников президента страны Николаса Мадуро. В субботу, 8 апреля, массовые акции проходят в Каракасе и еще ряде городов. Демонстранты держат в руках плакаты с лозунгом «Больше не надо диктатуры» и «Каприлеса в президенты». Столичная полиция закрыла многие станции метро и установила пункты контроля на крупных улицах Каракаса, пишет «Немецкая волна».

Поводом для протестов послужило принятое накануне решение властей в отношении лидера оппозиции Энрике Каприлеса. Согласно постановлению ведомства финансового контроля, губернатор штата Миранда и лидер альянса оппозиционных партий «Блок демократического единства» в течение ближайших 15 лет не сможет занимать политические должности в стране.

Ведомство обвинило политика в «административных нарушениях». В ответ Каприлес призвал граждан страны выйти на улицы. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Увидимся на улицах Венесуэлы», - написал Каприлес на своей странице в Twitter.

Критики властей называют решение финансового ведомства произволом и уверены, что за ним стоит желание правительства в Каракасе отстранить Каприлеса от политики. По мнению многих, у оппозиционера, придерживающегося умеренных взглядов, есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году. Каприлес уже дважды выставлял свою кандидатуру на выборы главы государства. В 2012 году он проиграл долголетнему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а после его смерти в 2013 году лишь немногим уступил сегодняшнему главе государства, социалисту Николасу Мадуросу.

В последнее время в Венесуэле усилились протесты против президента. В частности, 6 апреля, в Каракасе прошли массовые демонстрации, поводом к которым послужило решение Верховного суда, наделившего Мадуро полномочиями принимать решения в обход парламента. Протесты переросли в столкновения с полицией, во время которых погиб один человек.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата