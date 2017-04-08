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Фотофакт: в Минское море выпустили 4 тонны щуки

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  • 8.04.2017, 22:18
Фото: onliner.by

Зарыбления такого масштаба на самом известном водоеме в Минском районе пока не было.

Теперь бородатая шутка про «здесь рыбы нет» не будет работать на Заславском водохранилище: сегодня сюда запустили сразу 4 тонны щуки. Правда, ловить ее пока нельзя: до 30-го мая вылов хищника будет запрещен. О том, как происходило зарыбление самого известного водоема в Минском районе, — в фотоотчете onliner.by.

Зарыбления такого масштаба на Минском море пока не было. Как рассказал член общественного объединения «Большой рыболовный интернет-клуб» Антон Канин, в прошлые годы в водоем запускали всего по 400—700 килограмм за раз.

На Заславском водохранилище часто проводятся спортивные мероприятия по ловле рыбы. Как по мне, это один из лучших в стране водоемов: таких «трофеев», как на Минском море, мало где встретишь.

Несмотря на то что водоем находится близко к городу, там на удивление здоровая рыба. Щука должна только улучшить положение: чаще всего она поедает именно больную рыбу и чистит водоем.

Фото: onliner.by

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