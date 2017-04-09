МИД: При столкновении поезда «Москва-Брест» пострадали два гражданина Беларуси

МИД: При столкновении поезда «Москва-Брест» пострадали два гражданина Беларуси1
- 9.04.2017, 8:27
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Поезд «Москва-Брест» столкнулся в ночь с субботы на воскресенье с электричкой на западе российской столицы.
По меньшей мере двое граждан Беларуси пострадали в результате столкновения поездов на западе Москвы. Об этом сообщил МИД Беларуси в «Твиттере».
«По предварительным данным, среди пострадавших в результате железнодорожной аварии два гражданина Беларуси», - сообщило министерство.
По предварительным данным, среди пострадавших в результате железнодорожной аварии два гражданина Беларуси https://t.co/jFMOWGjWen— МИД Беларуси (@BelarusMID) 9 апреля 2017 г.
8 апреля в 22:16 на перегоне между станциями «Кунцево» и «Фили» машинист пригородного поезда «Москва – Усово» в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За ним следовал пассажирский поезд «Москва – Брест», машинист которого также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, было приостановлено движение по двум путям. Рано утром 9 апреля его восстановили.
По данным РЖД, всего за медицинской помощью обратились 50 человек. Как сообщили медики, в настоящее время врачи выписали семь пострадавших, в больницах остаются пять человек.