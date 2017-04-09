Давыдько предложил запретить комментарии в интернете 157 9.04.2017, 8:43

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Председатель Белтелерадиокомпании озвучил очередную одиозную идею.

Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько предложил запретить комментирование на сайтах СМИ. Такую идею он озвучил он в очередном «Клубе редакторов», сообщает nn.by.

«В «Клубе» у нас уже сформирована такая точка зрения, - заявил Давыдько. - Я ее сейчас просто консолидировано выскажу. Вот существует провокационная статья на интернет-ресурсе. Ну, публикуют, неважно что. Но самое важное, что она публикуется ради комментариев. Допустим, вот смотрите, как хорошо живет вот этот человек (вероятно, имеются в виду статьи о жизни белорусских чиновников, в том числе самого Давыдько - ред.). Вроде бы статья ни о чем. И открывается шлюз. То есть статья - это тротил. А дальше форум - это бикфордоф шнур. И там начинается куча комментариев: «Мерзавцы! Ножом их! Повесить! Распять!» Как вы относитесь к инициативе вот взять и запретить форумы? Запретить обсуждение статей! Причем форумы считаются как бы продолжением редакционной политики, но у нас это не работает».