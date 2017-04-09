В Борисове налоговики хотели собрать «дань» с помощи на лечение ребенка 45 9.04.2017, 8:59

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Фото: ex-press.by

Налоговики дали задний ход и извинились только после вмешательства независимых журналистов.

Родители трехлетнего Степана Юданова получили извещения из инспекции Министерства по налогам и сборам по Борисовскому району о необходимости уплаты налогов в размере более четырех тысяч рублей. По мнению местных налоговиков, мать должна была заплатить 4180,5 рублей, а отец — 78, 64 рубля, сообщает ex-press.by.

В инспекции по налогам и сборам посчитали доходом благотворительную помощь на лечение ребенка, которая была собрана родителями на протяжении 2016 года. Следует подчеркнуть: родители не скрывали эти деньги, а как законопослушные указали их в налоговой декларации.

При этом, по словам Валерия, отца мальчика, он показывал в налоговой инспекции медицинскую справку, выданную во 2-й детской поликлинике Борисова о том, что ребенок страдает детским церебральным параличом и нуждается в лечении. Эта справка была получена после обращения родителей в Министерство здравоохранения.

Фото: ex-press.by

Документ, однако, не произвел впечатления на инспектора, и родители в итоге получили квитанции об уплате налогов, общая сумма которых превышает две тысячи долларов США в эквиваленте.

Подводные камни или перестраховка?

Фото: ex-press.by

Ситуация аховая: мать Татьяна вместе со Степаном должны лететь 5 мая в Китай на очередной курс лечения. Деньги на этот курс собраны еще не в полном размере, а налоговая требует уплатить более двух тысяч долларов до 15 мая.

Ситуация абсурдная: в Налоговом кодексе (ст. 161. п. 1.21) прописана норма о том, что благотворительная помощь, независимо от размера, освобождается от налогообложения при соблюдении ряда условий.

Фото: ex-press.by

В частности, те, кому оказывают благотворительность, должны нуждаться в получении медицинской помощи, в том числе в проведении операций, и иметь соответствующее подтверждение, которое выдается в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Еще одно условие — благотворители должны быть гражданами Республики Беларусь.

Фото: ex-press.by

Неужели родители ребенка-инвалида не разобрались в Налоговом кодексе, а профессиональные специалисты борисовской налоговой инспекции нашли какие-то подводные камни в этом документе?

Журналист связался по горячей линии Министерства по налогам и сборам с главным государственным налоговым инспектором Оксаной Кветинской, которая заверила, что никаких подводных камней нет, и подтвердила, что при наличии медицинской справки благотворительная помощь налогом не облагается.

Фото: ex-press.by

Пришлось звонить начальнику борисовской инспекции Николаю Крыжановскому. Он пообещал лично разобраться в этой проблеме.

Вчера, 6 апреля, Валерий Юданов побывал на приеме у начальника инспекции и вернулся с надеждой, что абсурдное требование будет отменено. Во всяком случае, после разговора с Николаем Крыжановским у него сложилось такое впечатление. Валерию обещали перезвонить из налоговой после того, как уточнят, соответствует ли справка с тремя печатями из 2-й детской поликлиники, предъявляемым требованиям.

Сегодня Николай Иванович Крыжановский позвонил Валерию и извинился за доставленные неудобства. Налог с благотворительной помощи брать не будут.

Фото: ex-press.by

Просить деньги было стыдно

Степан — второй ребенок в семье Татьяны и Валерия Юдановых. Степану практически сразу поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП).

Фото: ex-press.by

Борисовские налоговики извинились за требование уплатить налог с благотворительной помощи

Термином детский церебральный паралич принято обозначать группу симптомокомплексов, проявляющихся нарушениями в двигательной сфере. Эти нарушения возникают вследствие повреждения центральной нервной системы. ДЦП может протекать в легкой, малозаметной форме или иметь тяжелое течение, требующее постоянного лечения.

Дети с таким диагнозом, если их не начать лечить в раннем возрасте, сильно отстают в развитии как умственном, так и в физическом от своих сверстников. Официально ДЦП в Беларуси лечится, но далеко не всегда успешно.

В состоянии маленького Степана серьезных сдвигов не было заметно. В полтора года ребенок не ходил и даже не ползал, и не пытался говорить. Маленькое скрюченное тельце, живущее практически растительной жизнью.

Валерий и Татьяна нашли в интернете товарищей по несчастью. И на одном из сайтов прочитали о том, что в Китае есть клиника, где эффективно лечат ДЦП. Фотографии и видео давали представление о том, как менялись в лучшую сторону дети, прошедшие курсы лечения.

Но лечение не может быть однократным, последствия ДЦП нельзя убрать по мановению волшебной палочки. Требуется несколько курсов, включающих различного рода терапию, в том числе нетрадиционную, а также оперативное вмешательство. И на все это нужны деньги. Большие. Во всяком случае, неподъемные для семьи, где только один работник.

Как поясняет Валерий, мысль попросить помощи у добрых людей приходила к ним с Татьяной, но было элементарно стыдно. Таня была однозначно против.

Валерий поделился своими размышлениями в чате с женщиной из Украины, которая несколько раз свозила свою девочку в Китай для лечения ДЦП на собранные пожертвования. Женщина написала ему: «Значит, вы еще не достигли дна. Вы будете смотреть на своего ребенка, который будет взрослеть, а он лежит».

— Однажды ночью, все уже спали, я сидел за компьютером, читал разные посты. И вдруг отчетливо понял, если я сейчас этого не сделаю, то через десять лет будет поздно. И мне будет стыдно смотреть на своего ребенка и думать о том, что мог попытаться ему помочь и не попытался. Скажу, как есть: я стал молиться. Стал просить у Господа душевных сил и уверенности для того, чтобы начать сбор денег, — с предельной откровенностью рассказывает Валерий.

И он решился.

Организация пожертвовала 14 тысяч долларов

Начался сбор денег. Открыли благотворительное счета, собирали пожертвования, которые люди клали на номер их телефона. Неравнодушных людей оказалось много. Татьяна и Валерий благодарны всем. Но переводы были в основном небольшие, и надеяться на поездку в Китай было трудно.

Но однажды им позвонили из банка и сообщили, что одна из организаций нашего города перевела на их благотворительный счет 14 тысяч долларов, — сумму, достаточную для оплаты первого курса лечения в китайской клинике.

— Я даже не обрадовалась сразу, — вспоминает Татьяна. — Буквально за полчаса до того, как мы узнали об этом, Степан поперхнулся и едва не задохнулся на моих руках. Реально чуть не умер. И когда мы пришли в банк, там спрашивают, а какие у вас эмоции? А не было никаких эмоций после пережитого ужаса.

Радость и безмерная признательность пришли потом.

Обретение надежды

В первый раз в Китай они летели втроем. В город Юньчэн в провинции Шаньси, где располагалась клиника, добиралась из Беларуси тремя самолетами. Конечно, одной Татьяне, которая никогда не предпринимала столь дальних путешествий, с ребенком на руках это было не под силу. Но уже на второй курс она полетела без мужа вместе со Степаном.

Китайские врачи не стали смотреть переведенные на английский язык заключения белорусских врачей. Единственный вопрос у них был в том, насколько пострадали интеллектуальные способности мальчика. Убедившись, что необратимых изменений нет, китайцы приступили к лечению.

Сразу предупредили, что для восстановления понадобится от трех до шести курсов. В первый раз Степану сделали одну операцию и провели комплексное лечение. Во второй прилет должны были сделать еще одну операцию, но уже в Китае Степан сильно простудился, и операцию пришлось отложить. Её должны сделать в мае этого года. Если, конечно, удастся собрать необходимую сумму.

Но уже сегодня видны позитивные изменения в состоянии здоровья мальчика. Он ползает, он может стоять некоторое время с помощью специального приспособления, он общается с помощью десятка слов и дружелюбно и с интересом встречает гостей. Любит позировать для фотографий.

Да, для трехлетнего малыша это еще не очень много, но Степан уже не растение, и даст Бог, с помощью китайских специалистов и людей с добрым сердцем, уже никогда им не будет.

К несчастью, в наше время есть аферисты, способные спекулировать на святом — на здоровье детей. Случается такое, что собирают деньги, которые идут не на лечение, а совсем на другие цели.

Семья Юдановых регулярно отчитывается за каждую потраченную копейку, собранную для лечения их ребенка.