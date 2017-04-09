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Шестеро пассажиров поезда «Москва-Брест» госпитализированы в тяжелом состоянии

  • 9.04.2017, 9:45
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Фото: TACC

Состояние еще двоих пассажиров уточняется.

МЧС России опубликовало список пассажиров, госпитализированных после столкновения поезда «Москва-Брест» с электричкой на западе российской столицы.

Из 15 человек, оказавшихся в больницах, семеро к утру были выписаны, шестеро находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще двоих пассажиров уточняется.

Список пострадавших:

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9»:

ТКАЧЕНКО Илья Андреевич, 16 лет, травмы средней степени тяжести;

СУЛЕЙМАНОВА Виктория Рафаэльевна, 16 лет, травмы средней степени тяжести.

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 71»:

ВАЙТЮЛЬ Татьяна Валерьевна, 30 лет, травмы средней степени тяжести.

ГБУЗ «НИИ СП им Н.В. Склифосовского»:

ВОЛОЗНЕВ Роман Леонидович, 20 лет, выписан;

СЕЛЕЗНЕВА Влада Игоревна, 45 лет, выписана;

Первая городская больница им. Н.И. Пирогова

ШИШИКИНА Наталья Сергеевна, 61 год, травмы средней степени тяжести;

ПАРЕНСКАЯ Диана Андреевна, 26 лет, выписана.

ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина»:

НИКИТИНА Виктория Александровна, 36 лет, травмы средней степени тяжести;

МИХАЙЛОВ Дмитрий Николаевич, 39 лет, выписан;

РЫБАК Валентина Алексеевна, 66 лет, выписана.

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67»

ЗОТОВ Сергей Александрович, 28 лет, выписан;

ЮДЕНКО Елена Владимировна, 50 лет, травмы средней степени тяжести;

ЗЫРЯМОВА Светлана Олеговна, 55 лет, выписана;

ПОДАКИНА Светлана Викторовна, 54 года, состояние уточняется.

ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ»

РАСТИМЕШИНА Анна Владимировна, 16 лет, состояние уточняется.

Катастрофа произошла около 23:00 8 апреля на перегоне «Кунцево — Фили» на западе Москвы. (Поезд «Москва — Брест» врезался https://charter97.org/ru/news/2017/4/9/246295/) в электричку «Москва — Усово». По сообщению Российской железной дороги, машинист пригородного поезда применил экстренное торможение из-за пассажира, перебегавшего пути. В результате была нарушена система торможения электропоезда. Он покатился назад и столкнулся со стоящим пассажирским поездом №3 «Москва — Брест».


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