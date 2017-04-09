Шестеро пассажиров поезда «Москва-Брест» госпитализированы в тяжелом состоянии
- 9.04.2017, 9:45
- 5,368
Состояние еще двоих пассажиров уточняется.
МЧС России опубликовало список пассажиров, госпитализированных после столкновения поезда «Москва-Брест» с электричкой на западе российской столицы.
Из 15 человек, оказавшихся в больницах, семеро к утру были выписаны, шестеро находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще двоих пассажиров уточняется.
Список пострадавших:
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9»:
ТКАЧЕНКО Илья Андреевич, 16 лет, травмы средней степени тяжести;
СУЛЕЙМАНОВА Виктория Рафаэльевна, 16 лет, травмы средней степени тяжести.
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 71»:
ВАЙТЮЛЬ Татьяна Валерьевна, 30 лет, травмы средней степени тяжести.
ГБУЗ «НИИ СП им Н.В. Склифосовского»:
ВОЛОЗНЕВ Роман Леонидович, 20 лет, выписан;
СЕЛЕЗНЕВА Влада Игоревна, 45 лет, выписана;
Первая городская больница им. Н.И. Пирогова
ШИШИКИНА Наталья Сергеевна, 61 год, травмы средней степени тяжести;
ПАРЕНСКАЯ Диана Андреевна, 26 лет, выписана.
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина»:
НИКИТИНА Виктория Александровна, 36 лет, травмы средней степени тяжести;
МИХАЙЛОВ Дмитрий Николаевич, 39 лет, выписан;
РЫБАК Валентина Алексеевна, 66 лет, выписана.
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67»
ЗОТОВ Сергей Александрович, 28 лет, выписан;
ЮДЕНКО Елена Владимировна, 50 лет, травмы средней степени тяжести;
ЗЫРЯМОВА Светлана Олеговна, 55 лет, выписана;
ПОДАКИНА Светлана Викторовна, 54 года, состояние уточняется.
ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ»
РАСТИМЕШИНА Анна Владимировна, 16 лет, состояние уточняется.
Катастрофа произошла около 23:00 8 апреля на перегоне «Кунцево — Фили» на западе Москвы. (Поезд «Москва — Брест» врезался https://charter97.org/ru/news/2017/4/9/246295/) в электричку «Москва — Усово». По сообщению Российской железной дороги, машинист пригородного поезда применил экстренное торможение из-за пассажира, перебегавшего пути. В результате была нарушена система торможения электропоезда. Он покатился назад и столкнулся со стоящим пассажирским поездом №3 «Москва — Брест».