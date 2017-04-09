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В Сербии молодежь стала главной силой народных выступлений против правительства

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  • 9.04.2017, 10:09
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Десятки тысяч молодых людей ежедневно выходят на улицы Белграда, Ниша, Нови Сада и других сербских городов.

В Сербии в течение недели продолжаются массовые протесты против итогов состоявшихся в прошлое воскресенье президентских выборов, которые уверенно выиграл действующий премьер-министр Александр Вучич, получив в первом туре 55% голосов. Десятки тысяч молодых людей, обвиняя власти в фальсификациях, ежедневно выходят на улицы Белграда, Ниша, Нови Сада и других сербских городов, пишет «Новая газета».

Выступления начались сразу же, как только в понедельник, 3 апреля, были объявлены официальные результаты голосования. По призыву инициативной группы «Протест против диктатуры» в фейсбук возле дома правительства собрались около 10 тысяч человек. Скандируя «Вучич вор!» и «Долой диктатуру!», они направились далее к зданию парламента, которое забросали яйцами и пластиковыми бутылками. Затем шествие отправилось к Республиканской избирательной комиссии, где на импровизированном митинге выступающие ораторы резко критиковали правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП) за стремление установить в стране авторитарный режим Вучича.

Основной причиной возмущения молодых избирателей стало то, что премьер, используя правительственные возможности и подконтрольные СМИ, поставил оппозицию в неравные условия при проведении избирательной кампании. В телевизионном эфире полностью господствовал Вучич, депутаты от СПП злоупотребляли парламентской трибуной для агитации в пользу своего кандидата. Также, по мнению протестующих, были допущены другие нарушения, в частности, подкуп избирателей, административное давление на избиркомы, фальсификации избирательных списков с включением в них большого количества «мертвых душ».

Главную движущую силу протеста составляет студенческая молодежь, которая решительно отрицает, что действует в интересах какой-либо определенной политической партии. Многие просто не верят обещаниям Вучича привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и обеспечить рост экономики. «Его главная цель, — считает студент белградского университета Марко, — сосредоточить в своих руках как можно больше власти. С Вучичем у нас нет будущего».

В ходе протестов речь не идет об отмене итогов выборов и проведении новых. Требования сводятся к отставке главы парламента, смене руководства избирательной комиссии и государственного телеканала.

Участники молодежных выступлений полны решимости продолжать свои акции до тех пор, пока не будут удовлетворены все их требования. Примечательно, что в субботу демонстрация молодежи в Белграде соединилась с митингом полицейских и военных, которые протестовали против низких зарплат и неудовлетворительных социальных условий.


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