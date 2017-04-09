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Олег Волчек: Люди Шуневича ответят за беззаконие

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  • 9.04.2017, 10:59
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Олег Волчек

История минчанина Игоря Рылькова показала: белорусы готовы отстаивать свои права.

Минчанину Игорю Рылькову, обвиненному в ругани матом и невыполнению «законных требований сотрудников милиции», удалось доказать свою невиновность. Открытым остается только один вопрос: понесут ли хоть какое-то наказание подчиненные министра Шуневича, по вине которых Рыльков отсидел несколько суток в спецприемнике-распределителе на Окрестина?

Про неприятную историю, в которой оказался Игорь Рыльков, независимые СМИ писали дважды. Коротко напомним ее суть: возвращавшийся летним вечером прошлого года с собственной дачи Рыльков был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы Вадимом Исаковичем и Натальей Вербицкой.

Милиционеров смутило два факта в поведении инвалида: его неуверенная походка и отсутствие при себе ручной клади с огурцами-помидорами. Это дало повод к задержанию. Все увещевания 54-летнего инвалида о том, что его походка – следствие болезни, а не «принятого на грудь» на милиционеров никакого эффекта не произвели. Рылькова задержали. И составили аж два протокола: за то, что «выражался нецензурной бранью в общественном месте», а также за «неподчинение законным требованиям сотрудников милиции». Короче говоря, обычные белорусские реалии. Суда Рыльков дожидался в изоляции – его как особо злостного дебошира продержали на Окрестина.

Суд первой инстанции прошел без сюрпризов: Рылькова признали виновным по двум, составленным на него протоколов. Судью нисколько не смутило то, что в день задержания Рылькова никто не провел экспертизы, на содержание алкоголя в крови задержанного. Да и дело, это было бы пустое – инвалид был трезв. К тому же, суд доверился фактам, изложенным в милицейских протоколах, где было написано, что Рыльков «добровольно падал на землю» и убегал от сотрудников милиции. Поэтому, судебное решение было далеким от справедливости: Рылькову назначили штраф в размере 315 белорусских рублей. Сумму, между прочим, превышающую месячную пенсию одиноко проживающего инвалида.

Пополнять белорусский бюджет этими деньгами Рыльков не поспешил. Поняв это, ему стали названивать судебные исполнители: не оплатите штраф – вынесем вещи. Но Игорь Рыльков оказался не из пугливых – оплачивать штрафы отказывался и всеми законными методами пытался восстановить справедливость.

Сначала он попробовал привлечь к уголовной ответственности милиционеров: за превышение служебных полномочий. Рыльков резонно посчитал, что применение к нему спецсредств, в виде наручников было необоснованным. Куда мог убежать и какое сопротивление оказать двум подготовленным сотрудникам милиции человек с инвалидностью? Однако уголовное дело в отношении Вадима Исаковича и Натальи Вербицкой возбуждено не было. В ходе двух проверок сотрудники Ленинского районного управления Следственного Комитета по городу Минску не усмотрели в действиях милиционеров никакого криминала. А наручники были применены к Рылькову, во-первых, после предупреждения о намерении их применить, а во-вторых, это по мнению проверяющих, целиком оправданно, поскольку таким образом стражи порядка пытались пресечь совершение Рыльковым административного правонарушения – выражений нецензурной бранью в их адрес. Смешно? Следователям из Следственного комитета так не кажется.

Само судебное решение суда Ленинского района Минска Рыльков, как и положено, обжаловал в Минскую городскую прокуратуру. Там усмотрели «односторонность, неполноту и необъективность расследования». Дело было направлено на новое рассмотрение, а после передано в – Минский городской суд.

Правда, на оплату услуг адвоката у Рылькова денег не оказалось – мужчина обратися к юристам незарегистрированной в Беларуси «Правовой помощи населению». Юристы организации и вели это дело.

Председатель Мингорсуда Коршунович усмотрел ряд нарушений в деле Рылькова. Но они не касаются действий сотрудников милиции. Нарушения, скорее, носят фактологический характер. Так, выяснилось, что в одном из протоколов перепутан адрес, по которому Рыльков якобы совершал правонарушения. Инвалида задержали на Ульяновской, а в протоколе «адресом преступления» значится улица Лучины. Для тех, кто плохо знает Минск, поясним: улицы находятся, мягко говоря, на значительном удалении друг от друга. Кроме того, председателя Мингорсуда смутило и то, что пояснения самого Рылькова в протоколах отсутствуют, хотя на документах есть подпись Рылькова... Вот только несколько «нестыковок», которые нашел Коршунович.

После того, как им были рассмотрены материалы дела судья Минского городского суда Метленок выносит решение: административное производство по делу Рылькова прекратить, в связи с недоказанностью совершения им правонарушений.

Справедливость восторжествовала?

Комментарий к этому судебному решению сайт belaruspartisan.org взял у руководителя центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека:

– С одной стороны, можно поздравить Игоря Рылькова с тем, что судебные мытарства в его жизни закончились, – говорит Волчек. Но, с другой стороны: этого судебного решения не должно было быть в принципе. Как не должно было быть и самих административных протоколов в отношении инвалида. Протоколы за «ругань матом» и «неподчинение сотрудникам милиции» в стране составляются в стране сотнями, если не тысячами. По этим обвинениям в жернова милицейской системы в Беларуси может попасть каждый, кто по какой-то причине не понравился милиционеру. Очевидно, что ничего противоправного Рыльков не совершал, а был задержан по ошибке. В любой цивилизованной стране, сотрудники МВД разобрались бы в ситуации в тот же вечер, и с извинениями бы отпустили человека домой. Что происходит у нас? Инвалида везут в приемник-распределитель, где подвергают унизительной процедуре личного досмотра, с изъятием ремня и шнурков. Через девять месяцев, а именно столько времени Рыльков боролся за свою правоту, выясняется: человек невиновен. Кто ответит за то, что инвалида незаконно лишили свободы? Естественно, за сфабрикованные протоколы ответственность должны нести сотрудники их составлявшие. Но ответят ли за творимое беззаконие подчиненные Шуневича – большой вопрос. Сами протоколы составлены топорно – с очевидными нарушениями и искажением фактов. Это говорит о том, что квалификация некоторых сотрудников милицейского ведомства низкая, если не сказать больше, многие сотрудники – просто профнепригодны для работы с Законом и по Закону.

Мне сложно сказать, будет ли Рыльков добиваться суда над милиционерами – многомесячная борьба отняла у него уйму сил и здоровья, сейчас Игорь восстанавливается в одном из санаториев. Будем с ним разговаривать, на предмет его дальнейших действий. Я убежден, что начатое нужно довести до конца – сотрудники милиции, нарушившие закон, должны за это ответить. Тем более, известны из фамилии, должности, место работы. Это дело нужно довести до конца для того, чтобы коллеги Исаковича и Вербицкой знали: люди готовы отстаивать свои права, а за творимый произвол отвечать рано или поздно придется.


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