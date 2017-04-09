В Бобруйске пройдет разрешенный митинг за права и свободы граждан 4 9.04.2017, 11:11

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Акция начнется в 12:00 перед входом на стадион фабрики «Славянка».

Бобруйский горисполком разрешил провести 9 апреля проведет митинг за права и свободы граждан, сообщает «Радыё Свабода».

Заявку на его подавала руководитель бобруйского объединения Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галина Смирнова.

Митинг 9 апреля должна начаться в 12:00 на площади по улице Урицкого перед входом на стадион фабрики «Славянка».

Напомним, что в конце февраля-начале марта этого года в Бобруйске прошли две масштабные акции с требованием отмены декрета о «тунеядцах» и отставки Лукашенко. На Марш рассерженных белорусов 26 февраля в Бобруйске вышло около 1500 человек. 12 марта на аналогичную акцию вышли более тысячи бобруйчан.