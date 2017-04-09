Минобороны Британии: Россия несет ответственность за гибель каждого мирного жителя Сирии 3 9.04.2017, 11:24

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Майкл Фэллон

Фото: David Jones/PA

Майкл Фэллон выступил в поддержку американского ракетного удара по военному аэродрому Асада.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия несет ответственность за гибель гражданского населения в Сирии в результате предполагаемой газовой атаки сирийской армии в провинции Идлиб. «Главным союзником Асада является Россия. Поэтому Россия косвенно несет ответственность за гибель каждого мирного жителя на минувшей неделе», - написал Фэллон в статье для еженедельника Sunday Times, опубликованной в воскресенье, 9 апреля (перевод – «Немецкая волна»).

«Если Россия не желает нести ответственности за будущие атаки, Владимир Путин должен выполнить свои обязательства, окончательно уничтожить арсенал химических вооружений Асада и в полном объеме подключиться к миротворческим усилиям ООН», - подчеркнул британский министр, указав, что Москва должна быть участницей мирного урегулирования, которое прекратит «ненужные страдания» гражданского населения Сирии.

Майкл Фэллон выразил мнение, что Асад не может оставаться президентом Сирии. «Тот, кто применяет бочковые бомбы и химикаты для убийства собственного народа не может быть будущим лидером Сирии», - пояснил он.

Глава британского Минобороны вновь выступил в поддержку американского ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, с территории которого была предпринята предполагаемая химическая атака. «Направив «Томагавки» на аэродром, самолеты и оборудование, предположительно задействованные в газовой атаке, президент США Трамп послал мощный сигнал сирийскому режиму, который заставит его дважды задуматься, прежде чем вновь применять химическое оружие», - пояснил Фэллон.