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«Долой диктатуру!»: Потрясающие кадры с марша протеста в Венесуэле

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  • 9.04.2017, 11:53
Фото: AFP

Тысячи венесульцев вышли вчера на улицы столицы, чтобы поддержать лидера оппозиции.

Как сообщал сайт charter97.org,тысячи венесульцев вышли в субботу на акцию протеста в Каракасе, чтобы поддержать лидера противостоящей президенту Николасу Мадуро оппозиции – Энрике Каприлеса, которому Верховный суд на 15 лет запретил заниматься политической деятельностью, обвинив в «административных нарушениях» на посту губернатора штата Миранда.

Фото: Reuters

Демонстратны несли плакаты: «Долой диктатуру!» и «Каприлеса в президенты!». Полиция применила слезоточивый газ, чтобы не дать им приблизиться к бюро главного омбудсмена страны. По данным столичной мэрии, различные травмы получили 17 человек.

Фото: Reuters

Участники акции провели минуту молчания в память молодого человека, застреленного полицейскими в четверг.

Фото: Reuters

Манифестация 8 апреля стала крупнейшей за неделю, однако и в будние дни в стране проходили демонстрации, сообщает русская служба ВВС, которая опубликовала впечатляющие фото с субботнего марша протеста в Венесуэле.


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