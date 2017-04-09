Пять способов мгновенно стать более уверенным в себе 2 9.04.2017, 12:06

Уверенность просто необходима для победы в повседневных ситуациях.

Если вы находитесь под гнетом сомнений и комплексов, пришло время научиться гордиться собой и чувствовать себя на высоте, пишет lifehacker.ru.

1. Прекратите сутулиться

Если вы будете поддерживать хорошую осанку и ходить с гордо поднятой головой, то станете примерно на 145% увереннее в мгновение ока.

Для начала вытянитесь, насколько можете. Как будто вы марионетка, и кто-то тянет вас за веревочки.

Тяните лопатки вниз и назад, насколько это возможно: будет непривычно, если вы проводите много времени согнувшись над рабочим столом.

Поднимите подбородок и смотрите прямо вперед. Перестаньте смотреть вниз во время ходьбы: перед вами целый мир.

Если у вас есть проблемы с осанкой, попробуйте выполнить пару упражнений для спины (скажем, пулдауны и упражнения с гантелями). Так вы накачаете мышцы верхней части спины и будете удерживать лопатки в нужном положении. А можете просто прислониться пятками, попой и затылком к стене и в этом положении тянуться к ней лопатками. Делайте это ежедневно.

Если вы целый день проводите в кресле, попробуйте это упражнение: сядьте в кресло, а затем встаньте с прямой спиной. Если вам нужно слегка наклониться вперед, вы делаете это неправильно.

Ваша поясница, вероятно, будет уставать, ведь она не привыкла к новому положению. Работайте над этим: делайте планку через день (увеличивая время до 2 минут), и ваши мышцы кора, поддерживающие позвоночник, станут твердыми как камень.

Проведите месяц в борьбе с сутулостью — это станет огромным шагом на пути к уверенному внешнему виду. Вскоре вы будете правильно держать спину не задумываясь.

2. Сбавьте темп

Когда вы нервничаете, ваш голос имеет тенденцию звучать выше, чем обычно, и вы говорите быстрее, чем думаете.

Если вы волнуетесь, выступая перед публикой (независимо от того, насколько велика или мала ваша аудитория), старайтесь говорить медленнее, чем вам хочется, и не забывайте дышать. Вам может казаться, что вы говорите слишком медленно, но со стороны речь будет звучать хорошо.

3. Улыбайтесь

стань уверенным в себе

Когда вы сталкиваетесь с трудностями или неудобством, легко уйти в себя. А это наверняка означает, что у вас очень печальный вид. Довольно скоро у вас появится репутация «того странного парня в углу». Так что улыбайтесь. И не фальшивой, жутковатой улыбкой, а настоящей, искренней. Для этого встаньте перед зеркалом, закройте глаза и опустите их вниз. Затем поднимите глаза и одновременно с улыбкой откройте их. Это и есть ваша настоящая улыбка.

4. Выигрывайте в гляделки

Если вы не работаете постоянно из дома, сидя в нижнем белье и разговаривая только с котом, то вы, вероятно, достаточно много общаетесь с людьми. Например, с коллегами за обедом, продавцом в магазине, официанткой в кафе или со случайными попутчиками.

Когда вы в последний раз смотрели человеку в глаза, пока он не отвернулся? Если вы не уверены в себе, то, скорее всего, всегда были первым, кто «дрогнул».

Теперь вы станете тем, кто не отводит взгляда.

Подумайте о каждом взаимодействии как о мини-битве. Пока вы улыбаетесь и моргаете, вы не будете выглядеть жутко. Если вы всегда были застенчивы, первые несколько раз вам будет очень трудно, но через это нужно пройти. Как только вы начнете действовать, быстро поймете, что другие нервничают не меньше вашего и быстро отворачиваются, если смотреть им в глаза достаточно долго.

5. Снимите с себя ярлык

Пройдя через некоторые физические изменения, вы должны будете измениться и внутренне. Нередко люди не могут поверить в то, что стали другими. Например, уже будучи худыми, по-прежнему продолжают чувствовать себя полными. Пора избавиться от ярлыка, который вы сами на себя и навесили.

Если вы чувствуете себя неуместно в ситуации, все окружающие, вероятно, тоже это ощущают. У всех нас есть сомнения. Они существуют на подсознательном уровне и обычно мешают получить то, к чему мы стремимся. Просто перестаньте так много думать и займитесь делом.

Если вас кто-то заинтересовал, подойдите к нему или к ней в течение трех секунд.

Все, что выходит за эти рамки, заставит вас чрезмерно анализировать ситуацию и в итоге ничего не сделать.

Запомните: если вы не спросите, ответ всегда будет отрицательным. Так что вам нечего терять.

Сразу же представьтесь незнакомцам на вечеринке. Отбросьте все сомнения: вас посчитают классным и уверенным в себе.

Как только вы подготовили свою речь или презентацию, не давайте себе нервничать часами — сосредоточьтесь на чем-то другом. Не анализируйте себя, просто следуйте плану и говорите спокойно.

Ваша миссия

Выполняя эти пять шагов, вы начнете выглядеть намного увереннее. Благодаря этому ваши социальные взаимодействия станут более успешными, что придаст вам еще больше уверенности. Тогда вы сможете общаться еще более успешно — и так далее. Подумайте о своей уверенности как о гигантском снежке. Вы должны только подтолкнуть его, а расти дальше он будет самостоятельно.

Ваше домашнее задание на сегодня — гуляя по улице с высоко поднятой головой и широкой улыбкой на лице, встретиться глазами как минимум с пятью прохожими и сказать им простое «привет». Помните, что они должны первыми отвести взгляд.

Сначала вы будете чувствовать себя неловко, но кого это волнует? Вы никогда больше не увидите этих людей. Дальше можете перейти к более сложным задачам. Например, завязать беседу с незнакомцем или произнести речь перед публикой.

И последнее: с большой силой приходит большая ответственность. Существует тонкая грань между уверенностью и самоуверенностью, так что не переборщите. Меняйте себя, но не изменяйте себе.