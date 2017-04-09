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«Бобры не рабы!»: Жители Бобруйска вышли на митинг (Видео, онлайн)

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  • 9.04.2017, 12:12
Фото: svaboda.org

(обновляется) Акция началась в 12:00 перед входом на стадион фабрики «Славянка».

Бобруйский горисполком разрешил провести 9 апреля проведет митинг за права и свободы граждан.

Заявку на его подавала руководитель бобруйского объединения Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галина Смирнова.

Видеотрансляцию с митинга проводит «Радыё Свабода».

13.09

Выступает Григорий Грык: «У нас есть только один выход - восстание. Люди не хотят радикальных действий, но власти сами толкают их к этому. Беларуси нужна солидарность!».

13.03

Выступает Николай Козлов: «Чиновник сказал - город процветает, у вас высокие зарплаты. Но это взгляд с его колокольни. С его зарплатой. И так будет продолжаться, пока у нас не будет свободных выборов и чиновники не начнут отвечать перед народом. Этот чиновник должен сгореть от стыда после своих слов. Хочу напомнить, что это вы платит е ему зарплату. Поэтому чтобы он не издевался над людьми, у нас должны быть свободные честные выборы».

13.02

Галина Смирнова предложила избрать на постоянной основе народных представителей для круглого стола и любых переговоров с властями.

13.00

Галина Смирнова предложила принять резолюцию митинга.

12.59

«Почему сразу не вышли к людям?», - спросили журналисты у зама «мэра». «Тогда я бы санкционировал несанкционированное мероприятие».

12.48

«Надо лучше работать - будут и зарплаты», - говорит зам «мэра». «Так дайте работу!», - возмущаются люди.

12.45

Люди жестко реагируют на слова чиновника о зарплатах. «Ты, смотри сюда: что ты рассказываешь? Какие зарплаты в 500 долларов? У нас и близко нет таких зарплат!». Зам «мэра» озвучил свою зарплату: 1000 рублей. Люди возмущаются.

12.43

Зам «мэра» говорит: «Площадь Победы - святое место, там мы вам не позволим собираться». Люди возмущаются. «А памятник Ленину - что, тоже святой?».

12.38

Рымашевский потребовал от власти ответить на вопрос: «Почему нам не дают собираться в центре города?». В ответ зам «мэра» Александр Маркачев начинает кричать на людей и требовать, чтобы люди пошли «митинговать на определенное место». Неизвестный пытается забрать мегафон у Рымашевского.

12.37

«Нечего прятаться от народа!» - кричат люди первому заместителю председателя горисполкома.

12.36

Рымашевский призвал всех идти к городской администрации и задать вопросы «мэру». «Это не мэр - это трус!», - кричат люди.

12.34

Выступает активистка Таисия Кабанчук: «Когда нас выйдет на Площадь тысяч - эта власть падет. Они уже всего боятся, боятся даже отменять свои глупые декреты. мы должны быть смелыми. Где наша работа? Где наши зарплаты? Мы будем спрашивать об этом у властей каждый день. Жыве Беларусь!»

12.33

Люди требуют местные власти выйти к ним на Площадь. Скандируют «Мэра на Площадь!».

12.32

Выступает Николай Козлов: «Покажем власти, что мы не рабы!». Люди скандируют: «Бобры - не рабы!»

12.27

«В Минске милиция собирается возбудить уголовное дело на собачку, которая справила нужду на памятник городовому. Вот он, профессионализм МВД!», - говорит Рымашевский. Люди кричат «Ганьба!». «Люди выходят на Площадь, потому что им уже нечего есть. Если мы будем вместе, власти ничего не смогут нам противопоставить», - продолжает Рымашевский. Люди кандируют «Жыве Беларусь!».

12.26

Виталий Рымашевский поздравил всех с Вербным воскресением. «Сегодняшняя власть больше не держится на людях, она держится только на страхе перед милицией. Не будем бояться! Будлем показывать пример смелого мирного ненасильственного сопротивления! и к нам присоединяться тысячи людей». Люди скандируют «Ганьба!» в адрес властей.

12.25

В митинге участвует около 100 человек.

Фото: svaboda.org

12.23

Выступает Юрий Губаревич: «Мы требуем безусловно отменить декрет №3. Обещания власти - это пустое. Второе - безусловное освобождение всех политзаключенных. Третье: если власти хотят диалога - должны быть свободные демократические выборы. Жыве Беларусь!». Люди скандируют «Жыве Беларусь!»

12.21

Галина Смирнова зачитала три вышеназванных требования к властям. Митингующие поддержали их возгласами одобрения. Люди начинают выступать по принципу «свободного мегафона».

12.19

Молодая бобруйчанка держит плакат: «На свете нет ужасней и опасней, чем идиот дорвавшийся до власти»

12.16

Заявитель акции Галина Смирнова: «Мы не верим Лукашенко, мы требуем полностью отменить декрет №3 и признать, что это ошибка. Второе: мы требуем прекратить преследования по политическим мотивам и освободить всех политзаключенных. Власти должны извиниться перед задержанными на День Воли. Третье: мы требуем свободы собраний. Посмотрите, что нам выделили для митинга. Это какой-то загон. Люди не хотят быть быдлом. Мы требуем разрешить проводить митинги на площади Победы, в центре города!»

12.15

Проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки митингующим.

12.14

В митинге принимают участие один из лидеров БХД Виталий Рымашевский и предстедатель движения «За свободу» Юрий Губаревич.

12.13

На митинг пришел активист из Барановичей Григорий Грык, который одевает на себя полосотую робу и готовится провести перфоманс.

12.12

Протестующие держат растяжку «Баста!»

12.08

«Лукашенко должен уйти сам, а не ждать, пока грянет что-то большее. У людей ужен терпение на исходе!», - говорит участница митинга Наталья.

12.00

На митинг в Бобруйске собралось несколько десятков человек. Люди держат плакаты «Бобры не рабы!», «Нет декрету №3», «Правительство – под контроль!», «Свободу народу!».

Напомним, что в конце февраля-начале марта этого года в Бобруйске прошли две масштабные акции с требованием отмены декрета о «тунеядцах» и отставки Лукашенко. На Марш рассерженных белорусов 26 февраля в Бобруйске вышло около 1500 человек. 12 марта на аналогичную акцию вышли более тысячи бобруйчан.


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