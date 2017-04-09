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Среди пострадавших в поезде «Москва-Брест» есть белорусский певец Роман Волознев

  • 9.04.2017, 12:37

Роман Волознев известен зрителям по участию в национальном отборе на детское «Евровидение» и другим музыкальным конкурсам.

- Рома ехал в первом вагоне, а удар пришелся в хвост поезда. Там было гораздо больше пострадавших. Что касается Ромы – у него рассечен висок, было много крови. Его отвезли в больницу, сделали МРТ и наложили три шва. Однако ничего серьезного не подтвердилось, к счастью, - рассказала kp.by мама Романа Елена Волознева. - Надеемся, уже сегодня он поедет домой. Правда, его попросили до отъезда зайти в полицию и дать показания о том, что произошло. До конца так и не ясно, как это могло случиться – поезд стоял, в него врезалась электричка, причем удар был сильным.

В Москву Роман также ездил на кастинг «Новой волны». Вместе с ним было множество других белорусских исполнителей – однако никого из них на конкурс не отобрали. А на обратном пути случилась еще и такое ЧП.

Белорусский поезд столкнулся с электричкой в Москве поздно вечером 8 апреля. В столкновении пострадали шесть граждан Беларуси, трое госпитализированы.


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