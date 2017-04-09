Потомкам поляков стало проще вернуться на Родину 2 9.04.2017, 12:47

Сейм Польши единогласно принял поправки к закону о репатриации.

Вечером 7 апреля Сейм единогласно принял правительственные поправки к закону о репатриации. Цель предложения заключается в ускорении процесса возвращения поляков, которые были депортированы советскими властями в азиатские республики СССР, а также их потомков на родину. За законопроект проголосовали 418 депутатов Сейма, сообщает «Радио Польша».

Председатель Постоянной комиссии Совета министров Хенрик Ковальчик выразил надежду, что новый закон увеличит масштаб возвращений поляков на родину.

«Закон о репатриации должны были принять еще двадцать лет назад. Польские репатрианты не могли вернуться на родину в то время, как другие страны об этом позаботились. Сегодня же мы разработали весьма разумное предложение, которое поддержит огромное количество польских репатриантов», - отметил Хенрик Ковальчик.

По данным Министерства иностранных дел, на родину хотят вернуться около 10 тыс. поляков.

Предложенный правительством законопроект включает в себя, среди прочего, создание должности уполномоченного правительства и Совета по делам репатриации. Возвратившиеся поляки смогут воспользоваться социальным пакетом, помогающим адоптироваться на новом месте. Репатрианты – после возвращения в страну – будут временно пребывать в специальных адаптационных центрах.