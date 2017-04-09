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Расходы госбюджета Беларуси в феврале резко превысили доходы

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  • 9.04.2017, 13:17
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Фото: tut.by

При этом налоги были собраны с еще большей тщательностью.

По данным Министерства финансов Беларуси, доходы бюджета сектора государственного управления в феврале текущего года упали до 2,8 млрд. BYN с 3,4 млрд. BYN в январе. А доходы республиканского бюджета сократились до 1,1 млрд. BYN с 1,7 млрд. BYN.

Это сезонное снижение, связанное с тем, что в январе каждого года поступления налога на добавленную стоимость обычно значительно превышают средний уровень, а затем они снижаются. Так, в феврале текущего года НДС сократился до 0,5 млрд. BYN с 1,3 млрд. BYN в январе, пишет select.by.

Остальные доходы в феврале оказались примерно на уровне января. А именно, налога на прибыль поступило 20 млн. BYN против 23,7 млн. BYN в январе. Акцизов поступило в феврале даже больше, чем в январе: 0,21 млрд. BYN против 0,19 млрд. BYN в январе. Доходов от внешнеэкономической деятельности оказалось 0,26 млрд. BYN (в январе они составляли 0,24 млрд. BYN).

В целом в январе—феврале текущего года доходы бюджета сектора государственного управления составили 6,2 млрд. BYN, а доходы республиканского бюджета — 2,8 млрд. BYN. НДС за два месяца было получено в сумме 1,8 млрд. BYN, налога на прибыль — 43,7 млн. BYN, акцизов — 0,4 млрд. BYN, а доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,5 млрд. BYN.

Поступления в Фонд социальной защиты населения за январь—февраль текущего года оказались равными 1,8 млрд. BYN, причем в феврале поступления в связи со снижением заработной платы сократились до 0,87 млрд. BYN с 0,93 млрд. BYN в январе.

При этом сократилась задолженность по налогам и сборам: до 144,6 млн. BYN со 167,2 млн. BYN на конец января.

Несмотря на резкое сокращение доходов, Минфин в феврале почти сохранил уровень расходов. А именно, расходы республиканского бюджета, как и в январе, составили 1,2 млрд. BYN, а расходы бюджета сектора государственного управления снизились до 2,8 млрд. BYN с 2,9 млрд. BYN в январе.

В сумме за два месяца республиканский бюджет потратил 2,4 млрд. BYN, а все органы госуправления — 5,7 млрд. BYN.

Таким образом, бюджетные расходы в феврале превысили расходы, в результате чего профицит бюджета сектора государственного управления за январь—февраль снизился до 0,5 млрд. BYN с 0,57 млрд. BYN в январе, а профицит республиканского бюджета сократился до 0,4 млрд. BYN с 0,48 млрд. BYN.


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